Супертанкеры прошли через Ормузский пролив впервые после объявленного Трампом перемирия
Каждое судно, которое вышло из Персидского залива, способно перевозить 2 миллиона баррелей нефти.
В субботу, 11 апреля, через Ормузский пролив прошли три супертанкера. Вероятно, это первые суда, вышедшие из Персидского залива после заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном и начала мирных переговоров в Пакистане.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходства.
Как свидетельствуют данные LSEG, очень большой нефтепогрузчик (VLCC) Serifos под флагом Либерии и суда VLCC Cospearl Lake и He Rong Hai под флагом Китая в субботу зашли и вышли из «пробной якорной стоянки в Ормузском проливе», которая обходит остров Ларак Ирана.
Каждое судно способно перевозить 2 миллиона баррелей нефти.
Ожидается, что судно Serifos, которое перевозило сырую нефть, загруженную из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в начале марта, прибудет в малазийский порт Малакка 21 апреля, свидетельствуют данные LSEG и аналитической фирмы Kpler.
Согласно тем же данным, судно Cospearl Lake загружено иракской нефтью, а He Rong Hai перевозит саудовскую сырую нефть.
Блокада Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, с начала войны США с Ираном в конце февраля нарушила мировые поставки энергоносителей и привела к резкому росту цен на нефть.
Ситуация в Ормузском проливе — что известно
Ранее стало известно, что впервые с начала войны против Ирана несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив. Операция состоялась на фоне начала американо-иранских мирных переговоров в Пакистане. Этим шагом США стремились повысить доверие к пересечению пролива коммерческими судами.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса расчистки Ормузского пролива от иранских мин на фоне напряжения на Ближнем Востоке.
Как ранее сообщалось, Иран использует контроль над Ормузским проливом как ключевой аргумент на переговорах с США.
Тегеран категорически отказывается от совместного с Вашингтоном контроля над Ормузским проливом и требует плату за проход судов.