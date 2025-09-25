Супертайфун Рагаса обрушился на Азию: самый мощный циклон года унес жизни десятков людей

Последствия супертайфуна «Рагаса» / © AP

Самый мощный тропический циклон этого года — супертайфун «Рагаса» — достиг южного побережья Китая. Стихия сформировалась на прошлой неделе над западной частью Тихого океана и уже нанесла значительные разрушения на Тайване и севере Филиппин. Теперь удар нанесла провинция Гуандун.

Об этом сообщило издание Live Science и The Guardian.

Скорость ветра «Рагасы» достигала 285 км/ч, что соответствует урагану 5-й категории. Перед выходом на сушу сила тайфуна несколько снизилась, однако он остается чрезвычайно опасным. В Гонконге, Макао и Шэньчжэне объявили чрезвычайное положение: закрывались магазины и рестораны, а для защиты витрин владельцы выставляли грузовики.

Тайвань понес наибольшие потери: по меньшей мере 15 человек погибли, более сотни считаются пропавшими без вести после прорыва барьерного озера. В уезде Хуалянь десятки домов смыло мощными потоками, а жители заявили о запоздалых предупреждениях от властей.

В Гонконге тайфун принес огромные волны и ливни, которые затопили дороги и жилые кварталы. По официальным данным, около 90 человек получили травмы. Власти открыли 50 временных приютов, где разместили сотни жителей. В Макао закрыли казино, а авиакомпании отменили или перенаправили большинство рейсов.

Китайские государственные СМИ сообщают, что из провинции Гуандун эвакуированы более двух миллионов человек. В регион отправили десятки тысяч палаток, раскладных кроватей и спасательного оборудования. Несмотря на ослабление, «Рагаса» все еще несет угрозу сильных ливней, наводнений и штормовых волн.

Тайфуны и ураганы — это тропические штормы, которые возникают, когда теплые воды океана испаряются и образуют грозовые облака. Чем выше температура моря, тем больше энергии получает штормовая система. Именно поэтому самые мощные циклоны обычно случаются в августе-сентябре, когда океан разогрет больше всего.

Чрезвычайная сила «Рагасы» вызвала дискуссии среди ученых: этот тайфун почти достиг предела возможностей планеты. Расчеты показывают, что максимальная скорость ветра в тропических циклонах составляет примерно 322 км/ч.

Исследователи предупреждают, что изменение климата делает сезоны ураганов значительно активнее, чем в прошлом. С марта 2023 года средняя температура поверхности океана достигла рекордных значений, что дало циклонам дополнительный ресурс. Несмотря на это, в Национальном метеорологическом центре Китая прогнозировали: «Рагаса» ослабнет до 3-й категории, и ее ветры уменьшатся до около 185 км/ч, когда шторм приблизится к побережью между Шэньчжэнем и Сюйвэнем в провинции Гуандун.

По силе этот тайфун уже сравнивают с «Хато» (2017) и «Мангхут» (2018), которые нанесли значительные разрушения южному Китаю.

Ранее мы писали, что Юго-Восточная Азия готовится к удару стихии: мощный супертайфун «Рагаса» парализовал движение транспорта и вызвал массовую эвакуацию. Власти призвали людей прятаться на возвышенностях.