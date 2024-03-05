Супервторник в США: в 15 штатах определят, получит ли Трамп шанс на реванш против Байдена

Избиратели в 15 штатах, включая два титана, Калифорнию и Техас, пойдут на избирательные участки 5 марта в супервторник, который предположительно назначит матч-реванш за Белый дом в ноябре между президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Эти соревнования также определят контуры гонки в Палату представителей и Сената, которые сформируют законодательную ветвь власти в следующем году.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала The New York Times, в котором автор рассказывает, на что еще стоит обратить внимание после обнародования результатов.

Завершит ли продолжит Никки Гейли свою кампанию?

Никки Гейли, бывшая губернатор Южной Каролины и первый посол Трампа в ООН, выиграла свои первые республиканские праймериз в воскресенье, 3 марта, в округе Колумбия и может одержать еще несколько побед во вторник. Умеренные сенаторы-республиканцы от штата Мэн Сьюзан Коллинз и Аляски Лиза Мурковски поддержали ее в последние дни, как раз накануне выборов в их штатах в супервторник.

Открытые праймеризы в Миннесоте во вторник позволят демократам проголосовать за Гейли, если они захотят. А опрос в Виргинии показал, что она все больше приближается к Трампу.

Но самое большое количество делегатов —169 в Калифорнии и 161 в Техасе — почти наверняка достанется бывшему президенту, а супервторник имеет большое значение для доноров Гейли, которые должны убедиться, что у нее есть шанс. Во вторник будет избрано более трети всех делегатов, чего недостаточно, чтобы сделать Трампа вероятным кандидатом, но достаточно, чтобы сделать его безоговорочным фаворитом.

После этого Гейли предстанет перед выбором с огромными последствиями: выйти из гонки и поддержать Трампа, выйти из гонки и удержаться от любой поддержки, остаться в гонке, пока не закончатся ее деньги, или рассмотреть возможность баллотирования от третьей стороны? (Она заявила, что не сделает этого, но центристская группа "Без ярлыков" продолжает надеяться, что она присоединится к их списку).

Как Трамп одержит победу?

Нация стала свидетелем двух реакций на победу бывшего президента и лидера третьей республиканской номинации. После победы на праймериз в Нью-Гэмпшире в январе Трамп высмеял платье Гейли и раскритиковал его за то, что оно пыталось максимально использовать свой 43-процентный результат, заняв второе место. После своей победы в родном штате Гейли, Южной Каролине, в прошлом месяце, он не упоминал о ней.

Трамп не скрывал своего желания начать всеобщую избирательную кампанию против Байдена, а также своего разочарования упрямым бунтарством Гейли, включавшим резкие слова в адрес несдержанности, возраста, верности Конституции и лояльности к ветеранам и военнослужащим на действительной службе ее бывшего босса.

Ожидается, что для Трампа это будет большая ночь. Если он набросится на проигравшего коллегу-республиканца, он рискует оттолкнуть часть ее избирателей еще дальше от него, и, возможно, к Байдену.

Будут ли пропалестинские протесты донимать Байдена?

В любом случае Байден сталкивается с еще большими проблемами воссоединения коалиции избирателей, которые обеспечили ему победу в 2020 году, но, в отличие от GOP, демократическая дисгармония во вторник вечером не проявится в голосованиях за альтернативного кандидата. Она может проявиться в голосованиях за неопределенных.

Даже после того, как на прошлой неделе Байден получил подавляющее большинство голосов в Мичигане, 13,2 процента избирателей на праймериз Демократической партии проголосовали за "неопределенного", большинство из них протестовали против склонности президента к Израилю в его жестоком конфликте с ХАМАСом в Газе. Этот результат свидетельствует о хрупкости демократической коалиции, особенно среди молодых прогрессивных и арабских американцев, на фоне того, что Байден начинает трудный путь к переизбранию на второй срок.

Следующее испытание для Байдена состоится во вторник в Миннесоте. В этом штате гораздо меньше арабо-американских избирателей, чем в Мичигане, но у Миннеаполиса есть мощная прогрессивная база. Лидеры протестной кампании надеются на 10 000 "неопределенных" голосов, что составляет часть от 101 436, проголосовавших в прошлый вторник. Победа Байдена на семь процентов в этом штате в 2020 году была более комфортной, чем его победа на три процента в Мичигане.

Но, отставая в опросах, Байдену необходимо объединить свою партию, и пропалестинские голоса понимают, что у них есть рычаги влияния, чтобы попытаться изменить политику США в войне. Его головная боль продлится в штате Вашингтон 12 марта, где прогрессисты готовят следующую кампанию "без обязательств".

Праймериз в Калифорнии с последующим голосованием за бюллетенями

Во вторник в крупнейшем штате страны состоятся самые ответственные праймериз в Калифорнии, благодаря необычной системе голосования, по которой два лидера, занявшие первые места, встречаются в день выборов, независимо от партийной принадлежности.

Основная борьба идет за место в Сенате, которое до прошлого года занимала Диана Файнштейн, умершая в сентябре в возрасте 90 лет. В соревновании принимают участие три тяжеловеса от Демократической партии, все из делегации Калифорнии в Палате представителей Конгресса: Адам Шифф, Кэти Портер и Барбара Ли.

В течение большей части кампании казалось, что двумя главными финалистами будут демократы, Шифф и Портер. Затем появился знаменитый республиканец, бывший игрок Лос-Анджелес Доджерс Стив Гарви. Он не проводил крупной кампании, но Шифф, решив, что в таком демократическом штате, как Калифорния, республиканца будет легче победить в ноябре, потратил 10 миллионов долларов на рекламу, которая якобы атаковала Гарви как "слишком консервативного для Калифорнии", но намеренно повышала его. кандидатуру.

Во вторник Шифф увидит, сработает ли его стратегия или сможет Портер вырваться на второе место.

Эта система праймериз также вступает в игру в борьбе за место в Палате представителей в Центральной Долине, которую демократы очень хотят отобрать у занимающего эту должность республиканца Дэвида Валадао. В 2020 году этот округ дал бы преимущество Байдену на 13 процентных пунктов, но прежде чем они получат шанс попытаться выиграть его, демократам придется сразиться друг с другом.

Избранный партией кандидат, бывший член Ассамблеи по имени Руди Салас, сталкивается с энергичным демократическим оппонентом в лице Мелиссы Уртадо, чье место в Сенате штата является зеркальным отражением округа Палаты представителей Конгресса США. Оба хотят стать первым представителем мексиканских американцев в Центральной Долине, но если явка демократов будет низкой и разделенной, Валадао может столкнуться в ноябре со своим соперником-республиканцем Крисом Матисом. Демократы потеряют один из немногих шансов побороться за место республиканцев, предпочитающих Байден.

Перераспределение территорий наносит ущерб в обоих направлениях

Праймериз в Палату представителей в Северной Каролине и Алабаме покажут, как перекройка округов поможет и повредит обеим партиям в борьбе за контроль над Палатой представителей, где республиканцы имеют преимущество в три места.

В Северной Каролине республиканское супербольшинство в законодательном собрании штата настолько тщательно перекроило карту, что в штате с губернатором-демократом и почти 50 на 50 партийным расколом, скорее всего, из 14 мест в Палате представителей 10 республиканцев получат большинство в соотношении семь к семи.

Трое действующих демократов, Джефф Джексон, Уайли Никель и Кэти Мэннинг, решили даже не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание.

В Алабаме решение Верховного суда о том, что нарисованные республиканцами карты штата неконституционно лишают чернокожих избирателей представительства, привело к новым разногласиям, которые столкнут двух действующих республиканцев Палаты представителей Джерри Карла и Барри Мура друг против друга. Между тем, по меньшей мере 11 кандидатов будут бороться за новый округ, который почти на 49% состоит из чернокожего населения и в котором в 2020 году Байден выиграл бы с преимуществом более 12 пунктов.

В Техасе отстраненный от должности генеральный прокурор стремится мести

Когда Кену Пакстону, республиканскому генеральному прокурору Техаса, был объявлен импичмент Палатой представителей штата, которая крепко контролируется его собственной партией, это выглядело как окончательный внепартийный упрек.

Палата представителей Техаса однобоким голосованием 121 голосом против 23 утвердила 20 статей импичмента, связанных с обвинениями бывшего высокопоставленного депутата в том, что он злоупотреблял служебным положением в собственную пользу, а также инвестора в недвижимость Остина и спонсора избирательной помогал Пакстону с ремонтом дома, а также помогал Пакстону во внебрачных связях. (Пакстон объявил эти обвинения ложными).

В сентябре прошлого года, после девятидневного судебного разбирательства, Сенат Техаса оправдал его. Во вторник Пакстон стремится отомстить обвинившим его республиканцам.

Республиканцы, связанные с Пакстоном или консервативным губернатором штата Грегом Эбботтом, бросают вызов другим республиканцам в более чем двух десятках избирательной гонки. Для полноты картины Пакстон пытается переформатировать высший уголовный суд штата, уволив трех судей-республиканцев, работающих в Апелляционном уголовном суде.

Если оппонентам это удастся, самый большой и богатый консервативный штат страны, вероятно, еще больше сместится вправо.

Избиратели в Северной Каролине устроят ожесточенную гонку за должность губернатора

Северная Каролина имеет особую привычку выбирать республиканских кандидатов в президенты, республиканские законодательные органы и губернаторов-демократов.

В 2024 году, когда у нынешнего губернатора-демократа Роя Купера будет ограничен срок полномочий и не сможет претендовать на переизбрание, республиканцы надеются прервать эту серию, хотя избиратели на праймериз, скорее всего, выдвинут кандидата, который сможет ее продлить. Марк Робинсон, консервативный вицегубернатор штата с историей оскорбительных и поляризующих высказываний, включая пренебрежительное отношение к членам ЛГБТ-сообщества, похоже, готов выиграть номинацию на высшую должность, создавая конкуренцию предполагаемому кандидату от демократов мягкосердечному, популярному генеральному прокурору.

За гонкой будут пристально следить. В 2020 году Северная Каролина чуть не добралась до Трампа, поскольку Купер переизбирался на второй срок. Робинсон может получить толчок от президентской кампании или Байден может получить толчок от губернаторской гонки.

Сведения об авторе: Джонатан Вайсман – политический обозреватель, освещает кампании с акцентом на экономическую и трудовую политику.

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