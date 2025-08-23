Супруга Эрдогана обратилась к Мелании Трамп, упомянув ее письмо к Путину

Первая леди США Мелания Трамп Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган призвала первую леди США Меланию Трамп проявить такую же чуткость к детям в Секторе Газа, как и к украинским детям, о которых она писала кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

О содержании этого обращения сообщило турецкое издание Anadolu

«Ваша просьба вернуть радостные улыбки украинских детей, „обреченных на беззвучный смех“, имеет очень большое значение. Верю, что вы проявите ту же чуткость, которую проявили к 648 украинским детям, погибшим во время войны, к Газе. За эти два года там было зверски убито 62 000 ни в чем не повинных мирных жителей, 18 000 из которых — дети», — написала в письме к Мелании Трамп жена Эрдогана.

Реклама

Она подчеркнула, что в Секторе Газа «каждые 45 минут погибает один ребенок».

Первая леди Турции отметила, что «не только дети Украины, которые подавили в себе свой смех, но и дети Палестины заслуживают такой же радости, такой же свободы и такого же достойного будущего».

«Было бы чрезвычайно важно, если бы вы направили премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху письмо с вашим настоятельным призывом положить конец гуманитарному кризису в Газе», — предложила Эмине Эрдоган.

Напомним, 20 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала первые этапы вторжения в город Газа.

Реклама

По сообщению израильских СМИ, президент США Дональд Трамп не планирует мешать новому плану Израиля по оккупации центральной части сектора Газа.