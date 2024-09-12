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Супруге Макрона заплатят компенсацию за распространение слухов, что она была мужчиной

Супруге Макрона заплатят компенсацию за распространение слухов, что она была мужчиной

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

В социальных сетях распространились сообщения о том, что Брижит никогда не существовала, а ее брат Жан-Мишель сменил пол.

В четверг, 12 сентября, суд в Париже обязал двух женщин выплатить 8000 евро компенсации ущерба первой леди Франции Брижит Макрон за распространение в Интернете ложных слухов, что она трансгендер.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Еще в декабре 2021 года Амандин Руа и Наташа Рэй опубликовали видео на YouTube, в котором утверждали, что супруга президента Франции была когда-то мужчиной по имени Жан-Мишель. Эта неправда стала вирусной за несколько недель до президентских выборов 2022 года и побудила Макрона подать жалобу за клевету.

В социальных сетях распространились сообщения о том, что Брижит никогда не существовала, а ее брат Жан-Мишель сменил пол и принял это имя. Дезинформация распространилась даже в США, где Макрона высмеяли в удаленном видео на YouTube перед промежуточными выборами в ноябре.

Парижский суд присудил Амандин Руа и Наташе Рэй выплатить общий ущерб в размере 8000 евро супруге президента и 5000 евро ее брату Жану-Мишелю Троньо. Они также получили условный штраф в размере 500 евро.

71-летняя Брижит Макрон не пришла на судебный процесс в июне и не присутствовала на объявлении решения.

Напомним, супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон подала жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в Сети слухов о том, что она якобы трансгендер.

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