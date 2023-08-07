Супруги нашли в своем замке потерянную картину стоимостью $2,5 миллиона

В Великобритании супруги случайно обнаружили в своем замке оригинальную работу пейзажиста Джона Констебла. Стоимость картины составляет $2,5 миллиона.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Замок Кроуфордленд, где нашли картину, расположен в 40 км от Глазго. Сейчас им управляют Саймон Кроуфорд и его жена Адити.

Картина под названием "Старый мост через Эйвон", на которой изображено дерево у моста, подписана именем Констебла. По оценкам экспертов, художник написал его в 1820-х годах.

Ранее полотно признали подделкой, однако новое исследование обнаружило, что оно настоящее.

"Это смешно, потому что это картина, которую я видел не знаю сколько раз, и никогда не обращал на нее внимания", — сказал Кроуфорд.

Напомним, во Франции в частном доме была найдена редкая картина голландского художника Питера Брейгеля-младшего. Это одна из версий его знаменитой работы "Деревенский юрист" ("У нотариуса"). Семья владела полотном с 1900 года, но не знала, что это оригинал.

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