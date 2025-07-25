Супруги-пасторы присвоили миллионы долларов верующих, потому что "так сказал Бог"

Основатели онлайн-церкви Victorious Grace Church Эли и Кейтлин Регаладо

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В США супруги пасторы оказались в центре громкого расследования. Основатели онлайн-церкви Victorious Grace Church Эли и Кейтлин Регаладо обвиняются в масштабном криптовалютном мошенничестве, которое, по их словам, они совершали с божественного благословения.

Об этом сообщает Lad Bible.

По информации прокуратуры Денвера, с января 2022 года по июль 2023-го верующие церкви вложили в сомнительную криптовалюту 3,4 млн долл. Супруги якобы предлагали участникам инвестировать в проект с высокой доходностью.

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В материалах дела указано, что Регаладо обещали вкладчикам «огромные прибыли», однако лишь незначительная часть средств была направлена на реальную деятельность. Большинство денег пара потратила на собственные нужды.

Как заявил окружной прокурор Джон Уолш, около 1,3 млн долл. ушло на персональные расходы, включая ремонт жилья, который, по утверждению супругов, они сделали, «потому что Господь так сказал».

В итоге криптовалюта INDXcoin, созданная и разрекламированная Регаладо, полностью потеряла ценность — инвесторы остались ни с чем.

Против супругов выдвинуто 40 пунктов обвинения.

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«Эти обвинения — важный шаг на пути к привлечению Регаладо к ответственности за возможные преступления и к установлению справедливости для жертв», — подчеркнул Уолш.

Эли и Кейтлин Регаладо / © The LAD bible

В видео на своем YouTube-канале за июль 2023 года Эли Регаладо подтвердил расходы.

«Давайте поговорим о слоне в комнате — обвинения, что мы с Кейтлин потратили 1,3 миллиона долларов. Да, мы это сделали. Я должен был отдать 500 тысяч долларов в Налоговую за старые долги, а потом Господь сказал начать ремонт дома«, — рассказывал пастор.

В следующем ролике он заявил, что не чувствует вины.

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«Люди доверили свои деньги Господу. Мы просили молиться и принимать собственное решение — и они вкладывали. Это ничем не отличается от того, как Моисей выводил израильтян из пустыни. Так что нет, я не чувствую вины, потому что знаю, что Бог сделает. Конечно, с человеческой точки зрения это выглядит ужасно. Но именно так действует Бог«, — отметил Эли.

К слову, в США действует Церковь Амброзии, прихожане которой верят, что каннабис и псилоцибиновые грибы дают человеку возможность общаться с богами. Это одна из самых быстрорастущих религий в США. Она стремится расширить доступ общественности к психоделическим грибам.