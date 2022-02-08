Супруги сорвали джекпот в лотерею, а о выигрыше узнали из утренних новостей

Во время розыгрыша 5 января им удалось угадать все выигрышные номера: 6, 14, 25, 33, 46 и дополнительный шарик Powerball 17.

Супружеская пара из штата Висконсин Тамми и Клифф Вэбстер сорвала джекпот лотереи Powerball в размере $316,3 млн. Они купили лотерейный билет в городе Грин-Бей.

История победителей опубликована на сайте лотереи.

"Мы искренне благодарны за это невероятное событие. Мы всегда верили, что у нас есть шанс победить, если мы будем играть, и это исполненная мечта", — заявили супруги.

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Отмечается, что семья Вэбстер выбрала опцию одноразовой выплаты в размере $225,1 млн. После уплаты федеральных налогов ($54 млн) и налогов штата ($17,2 млн) их выигрыш составил $153,9 млн.

Напомним:

Британец выиграл в лотерее EuroMillions 130 миллионов евро. Билет он купил за 2,5 евро.

А в Днепре местный житель выиграл в Национальной лотерее более 2 млн. гривен. Выигрышный билет мужчина купил в центральном офисе Украинской национальной лотереи. Обошелся ему он в 5040 гривен. Сам бланк содержал 10 номеров, все из которых игроку удалось угадать. Там же местный житель приобрел еще один билет – он также оказался выигрышным.

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