Супруги во время ремонта обнаружили "жуткую" находку в стене ванной комнаты (фото)

Стена / © mirror.co.uk

Реклама

Пара из канадского города Виннипег во время ремонта старого дома 1940-х годов столкнулась с неожиданным и одновременно забавным открытием. Когда хозяева демонтировали одну из стен в ванной комнате, сквозь небольшое отверстие им показалось, что из темноты выглядывает человеческий череп.

Об этом пишет издание Mirror.

Сначала супруги были ошеломлены — ведь найти что-то в стене старого дома не диковинка, но обычно это плесень, трубы или следы влаги, а не скелет. Однако, расширив отверстие, они с облегчением и смехом увидели, что это не настоящие человеческие останки, а хорошо продуманный розыгрыш.

Реклама

В стене оказался пластиковый скелет в полном «одеянии»: джинсы, застегнутая рубашка, черный ремень на талии. К тому же в нагрудном кармане был аккуратно сложен лист бумаги с надписью: «BU! Ха-ха, напугал? Джейсон Лейн, 2013».

Владельцы сняли видео момента находки и выложили его в соцсетях. Пользователи сразу подхватили историю, шутя, что бывший владелец или квартирант имел незаурядное чувство юмора и сознательно оставил «послание из прошлого» для тех, кто решит делать ремонт.

В комментариях люди пишут, что это едва ли не лучшая «пасхальная шутка» от предыдущих жителей. Некоторые даже отметили, что такое «открытие» стоит больше, чем любая находка денег или старых вещей, ведь теперь у супругов есть история, которую они будут вспоминать всю жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что пара из Британии во время ремонта нашла за стеной старинную кухонную печь, которая одновременно является духовкой и плитой для готовки — легендарную плиту AGA.