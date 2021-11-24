Супругов жестоко порезали ножом после споров из-за парковки: их маленькие дети в этот момент находились в доме

На них напали, когда двое их детей спали наверху.
Пара была серьезно ранена в их доме в Дракон-Райз, что в Сомерсете, Англия. Они погибли на месте происшествия.
Об этом пишут The Mirror и The Sun.
Мужа и жену Стивена и Дженни Чаппл убили ножом, как подозревают из-за парковки, в собственном доме. На момент инцидента их дети пяти и шести лет спали наверху.
По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 34 и 67 лет. Последнего отпустили под следствие.
Подозреваемыми якобы являются соседи пары. Считается, что у одного из задержанных есть военное происхождение.
"Мы на самом деле не видели (подозреваемого. — ред.), но в прошлом были ссоры по парковке", — сказал один из местных жителей.
Полицейские подтвердили, что их раньше, за месяцы до убийства, вызвали из-за споров по проблемам парковки.
Патологоанатомическая экспертиза подтвердила, что 33-летняя миссис Чаппл скончалась от многочисленных ножевых ранений. Расследование причины смерти 36-летнего Стивена Чаппла продолжается.
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