Супругов жестоко порезали ножом после споров из-за парковки: их маленькие дети в этот момент находились в доме

Супругов жестоко порезали ножом после споров из-за парковки: их маленькие дети в этот момент находились в доме

На них напали, когда двое их детей спали наверху.

Пара была серьезно ранена в их доме в Дракон-Райз, что в Сомерсете, Англия. Они погибли на месте происшествия.

Об этом пишут The Mirror и The Sun.

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Мужа и жену Стивена и Дженни Чаппл убили ножом, как подозревают из-за парковки, в собственном доме. На момент инцидента их дети пяти и шести лет спали наверху.

По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 34 и 67 лет. Последнего отпустили под следствие.

Подозреваемыми якобы являются соседи пары. Считается, что у одного из задержанных есть военное происхождение.

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"Мы на самом деле не видели (подозреваемого. — ред.), но в прошлом были ссоры по парковке", — сказал один из местных жителей.

Полицейские подтвердили, что их раньше, за месяцы до убийства, вызвали из-за споров по проблемам парковки.

Патологоанатомическая экспертиза подтвердила, что 33-летняя миссис Чаппл скончалась от многочисленных ножевых ранений. Расследование причины смерти 36-летнего Стивена Чаппла продолжается.

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