Суровикин нашелся: СМИ узнали, где находится бывший командующий российскими войсками в Украине

Российские спецслужбы пытаются узнать у Суровикина, какую роль он сыграл в восстании Пригожина.

Бывший командующий всей группировкой российских войск в Украине, заместитель командующего российскими войсками Сергей Суровикин находится в Москве на допросе.

Об этом пишет западное издание The Wall Street Journal.

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Отмечается, вероятно, Суровикин знал о планах главы "вагнеровцев" Евгений Пригожин о бунте. Несмотря на это, российские спецслужбы не обвиняют его в соучастии в мятеже. Они пытаются узнать у Суровикина, какую роль сыграл в восстании Пригожина, поэтому держат в Москве.

"Суровикин не находился в следственном изоляторе, но проходил неоднократные допросы, поскольку следствие выяснило, какую роль он сыграл в восстании, если она была, сообщили люди, знакомые с ситуацией", — говорится в издании .

Журналисты добавляют, что Суровикин может быть уволен, когда Путин решит, как справиться с последствиями мятежа "вагнеровцев".

Кроме того, авторы WSJ пишут, что российские спецслужбы задержали:

заместителя Суровикина – генерал-полковника Андрея Юдина,

заместителя начальника военной разведки генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

генерал-полковник Михаила Мизинцева, более известный как "Мариупольский резник". Именно он руководил захватами и бомбардировками города. Но в конце мая он присоединился к "Вагнеру".

После допроса их отпустили и отстранили от службы. Они находятся под наблюдением, их передвижение под контролем силовиков.

Что СМИ писали о загадочном исчезновении Суровина

Ранее о задержании российского генерала Сергея Суровикина писало издание Financial Times. По их данным, генерал находится под стражей, но пока неясно, обвинен ли он в сговоре или задержан для допроса.

Позже Bloomberg также сообщили, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждает, что генерала содержат "в одном месте", но он не находится в тюрьме.

Впрочем, самая дочь генерала Вероника Суровикина в комментарии телеграмм-канала Baza заявила, что с ее отцом "ничего не произошло", его никто не арестовывал, а сейчас "все на своих рабочих местах".

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