Суровикин, вероятно, знал о планах Пригожина: в Кремле отреагировали на статью NYT

В Кремле отреагировали на информацию, что экс-командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин якобы знал о планах главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина устроить бунт в России.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал спекуляцией статью NYT о том, что российский генерал Сергей Суровикин знал о планах Евгения Пригожина восстать против российского военного руководства.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", — заявил Песков.

Суровикин знал о планах Пригожина: что известно

Издание New York Times сообщило, что российский генерал Сергей Суровикин, вероятно, знал о намерениях Евгения Пригожина поднять восстание в РФ, но до сих пор неизвестно, помогал ли он главарю "вагнеровцев".

Отмечалось, что причастность Суровикина может свидетельствовать о более широком расколе между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым. Теперь Путин должен решить, верить ли в помощь Суровикина Пригожину, и как он за это ответит.

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