Суровикин засветился на новых фото: где сейчас находится "сирийский резник"

Российский генерал Суровикин засветился на фотографиях в Африке, где присутствуют наемники "Вагнера".

В Сети появились новые фотографии, на которых изображен российский генерал Сергей Суровикин, исчезнувший из публичного пространства в июне после мятежа предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Снимки опубликовал связанный с ЧВК "Вагнера" телеграмм-канал Grey Zone, сообщает BBC.

"Генерал армии Сергей Суровикин был замечен в африканском Алжире. Ранее страны Африки, где присутствует "Группа Вагнера", посетил заместитель министра обороны [РФ] генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, а также заместитель начальника Главного управления (ГРУ) Генерального штаба [РФ] генерал-лейтенант Владимир Алексеев", — говорится в комментариях к фото.

Российский генерал Сергей Суровикин в Африке/Фото: Telegram-канал "Gray Zone"

Российский генерал Сергей Суровикин в Африке/Фото: Telegram-канал "Gray Zone"

Российское издание "Коммерсант", ссылаясь на источник в окружении Суровикина, подтвердило, что он действительно находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны России.

Российский генерал Сергей Суровикин в Африке / Фото: КоммерсантЪ

Поездку Суровикина в эту африканскую страну собеседники издания связали с тем, что "военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению".

Где сейчас российский генерал Суровикин

4 сентября генерал Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фотографии, которую показала российская пропагандистка Ксения Собчак. На фото генерала в гражданской одежде, в солнцезащитных очках и шляпе на улицу рядом с женой. Местонахождение по фотографии трудно понять.

Впоследствии издание The New York Times сообщило, что российского генерала действительно якобы освободили из-под стражи. Это произошло через несколько дней после смерти главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Позже стало известно, что бывшему командующему Объединенной группировкой войск якобы придумали новую должность. Его избрали главой координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.

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