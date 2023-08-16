Суровикина отправили под домашний арест и отстранили от военного руководства – Politico

Российский генерал Сергей Суровикин, который считается союзником основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, был отстранен от руководящей роли в войне, которую Москва развязала в Украине. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на сообщения, распространяющиеся среди российских военных блогеров и СМП.

Так, по данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который, как считается, ведет человек близкий к российским силовикам, Суровикин сейчас находится "под своего рода домашним арестом" – он не может покинуть квартиру, в которой находится, но его разрешено посещать, в частности нескольким его подчиненным.

Суровикин, известный как "Генерал Армагеддон" за свои агрессивные военные стратегии в Чечне и Сирии, не появлялся на публике с момента так называемого похода "вагнеровцев" на Москву в июне 2023 года, после того как распространились сообщения о том, что он знал о запланированном Пригожиным мятеже.

"Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился во подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", – сообщили в ВЧК-ОГПУ, добавив, что генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы его "забыли".

Там также отметили, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принимать один человек", и чем дольше генерал будет в тени, тем вероятнее, что этот человек "остынет", — имея в виду кремлевского диктатора Владимира Путина.

Эта информация появилась через несколько дней после того, как Виктор Соболев, бывший российский генерал-лейтенант, а ныне депутат Госдумы, сообщил, что Суровикин был отстранен от должности командующего оккупационными силами в Украине.

Соболев также намекнул, что Суровикин в конце концов может вернуться, заявив, что генерал может быть полезен армии позже, если не будет установлено, что он совершил серьезные нарушения.

Кремль еще не сделал официального публичного заявления о местонахождении генерала Сергея Суровикина и никак не комментировал то, что он якобы знал о походе наемников Евгения Пригожина.

Напомним, в июне издание Financial Times писало, что Сергей Суровикин был задержан сразу после неудачного бунта Пригожина.

Представитель ГУР также рассказывала, что Суровикина лишили полномочий, но его судьба "еще не решена".

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