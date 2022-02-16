Суровое наказание: на Кубе участников июльских акций протеста бросили за решетку на 20 лет

Суровое наказание: на Кубе участников июльских акций протеста бросили за решетку на 20 лет

Кратчайшие наказания, пять лет ограничения свободы, получили пятеро юношей в возрасте от 16 до 17 лет.

На Кубе суды арестовали до 20 лет лишения свободы людей, участвовавших в масштабных акциях протеста в июле 2021 года.

Об этом сообщает The Guardian.

20 обвиняемых в восточной провинции Ольгин были осуждены после судебных процессов в прошлом месяце по обвинению в мятеже. Сотни других людей ожидают приговор после судебных процессов в других местах.

Тысячи людей вышли на улицы в городах Кубы 11 и 12 июля – это самые большие подобные протесты за последние десятилетия. Митингующие выступали против дефицита, низких зарплат и отключения электроэнергии.

Майлин Родригес сообщила по телефону журналистам, что ее муж Йосвани Розелл Гарсия был приговорен к 20 годам после того, как прокуроры требовали 30-летнего заключения. По словам жены, 33-летний сварщик Гарсия возразил обвинения в том, что он бросал камни во время протестов. Мужчина собирается подавать апелляцию.

По ее словам, подобные суровые приговоры получили еще около 20 задержанных.

Отмечается, что кратчайшие наказания, пять лет ограничения свободы, но не тюремное заключение, получили пятеро юношей в возрасте от 16 до 17 лет.

Кубинские власти никогда не называли общее количество арестованных во время протестов, хотя правозащитники сообщали о 1300 арестах.

Напомним, что в июле 2021 года Кубу всколыхнули массовые акции протестов. В ответ власти отключили почти все соцсети. Кубинские власти жестоко подавили митинги, сообщалось о тысячах задержанных. После протестов на острове без вести пропали более 500 человек.