Существенный удар: Bloomberg оценило влияние мобилизации в России на ее экономику

Самые слабые места российской экономики испытают ощутимый удар в результате объявления мобилизации в России и призыва в армию 300 тыс. человек для войны против Украины.

Сейчас много компаний России пытаются предотвратить призыв своих работников.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Так, по данным авторов статьи, если в российскую армию действительно будут призваны заявленые 300 тыс. человек, это заставит примерно одного из ста активных работников страны увольняться с работы, чтобы идти на фронт. Вместе с оттоком россиян, бегущих из страны во избежание мобилизации, это создаст дефицит рабочей силы.

По оценкам экономистов из РФ, мобилизация сильно ударит и по потребительским настроениям в стране. Поэтому существенно упадет внутренний спрос. Предполагается, что последствия мобилизации прибавят еще 0,5% к сокращению ВВП в России в этом году.

В материале также отмечается, что много российских компаний пытаются предотвратить призыв своих работников. Отмечается, что с призывом работников столкнулись даже высокотехнологичные предприятия, которым пообещали не забирать персонал в армию. Некоторые компании зафрахтовали частные самолеты для эвакуации работников в другие страны.

Согласно прогнозам, наибольший удар мобилизация может нанести по отраслям сельского хозяйства и строительства. Ведь большинство призывников являются выходцами из сельской местности, задействованными в основном в этих отраслях.

В долгосрочной перспективе мобилизация и рост потерь РФ в войне снизит и без того небольшую когорту россиян самого трудоспособного возраста.

Правительство России также планирует усилить давление на кошелек рядовых граждан, чтобы привлечь дополнительные средства для войны против Украины. Так, бюджет предусматривает существенный скачок сбора налога на прибыль в течение следующих двух лет. Кроме того, растут и регулируемые государством коммунальные услуги.

Напомним, накануне издания Bloomberg писало, что Россия начала адаптировать свой бюджет к нуждам войны с Украиной.