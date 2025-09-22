Существует ли военная угроза Латвии или НАТО: министр обороны предупредил

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс / © LETA

Прямой военной угрозы Латвии или НАТО на данный момент нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций, диверсий и инцидентов.

Об этом в интревью агентству LETA заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, перердает Delfi.

По словам Спрудса, в настоящий момент необходимо учитывать, что Россия в целом готова к эскалации и продемонстрировала свою жестокость на Украине.

«Мы не должны расслабляться ни на минуту, потому что в нашем регионе возможны провокации гибридной войны и не только», — подчеркнул министр. Прямой военной угрозы Латвии или НАТО на данный момент нет, но нельзя исключать провокации, диверсии и эскалацию инцидентов, признал министр.

«Мы должны считаться с этим и быть готовыми сегодня, а не завтра. Наша готовность должна быть продемонстрирована уже сейчас, в том числе посредством учений „Намейс“, которые ещё больше укрепляют нашу боеготовность. Это доказывает, что лучшее сдерживание — это укрепление обороноспособности», — подчеркнул министр.

Спрудс пояснил, что демонстрация обороноспособности также сдерживает потенциальную эскалацию.

Как отметил министр, в случае с Россией слабость — это то, что поощряет, поэтому также важна миссия НАТО, которая показывает, что любые действия России вызовут ответную реакцию.

Спрудс заявил, что какими бы ни были действия России, какими бы ни были их мотивы, это, по сути, эскалация и демонстрация агрессивности, на которые должен быть дан ответ. Это покажет, что для России контрпродуктивны подобные действия, поскольку они вызывают ответную реакцию и приводят к результату, противоположному ожидаемому.

Министр обороны отметил, что Россия хотела добиться снижения роли НАТО и разобщенности внутри альянса, однако, по его мнению, в конечном итоге достигается обратный результат.

Напомним, на западе Латвии, на побережье, нашли хвостовую часть российского дрона. На место происшествия выезжала группа по обезвреживанию недетонированных боеприпасов.