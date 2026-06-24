Существует ли риск вторжения из Беларуси: ГПСУ проанализировала военную активность

Белорусский военный / © Сайт Минобороны Белоруси

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Госпограничная служба Украины не видит признаков подготовки наступления или обстрелов со стороны Беларуси, но подтверждает использование территории этого государства для усиления сигналов российских «Шахедов».

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, сообщает «Новини.Live».

Как Беларусь помогает РФ атаковать Украину

По словам Демченко, Беларусь остается одним из направлений поддержки со стороны РФ. Речь идет, в частности, об установке и размещении на белорусской территории ретрансляторов и других средств связи, которые усиливают сигнал для российских воздушных средств.

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«Что касается использования Россией „Шахедов“ и „Гербер“, то, к сожалению, мы видим, что Беларусь — одно из направлений, по которому она поддерживает Россию, — это установка и размещение на своей территории ретрансляторов и других средств связи, которые усиливают сигнал для этих воздушных средств России. Тем самым позволяя им максимально легко проникать вглубь территории нашей страны. И это одно из требований, которое озвучивал президент Украины в адрес Беларуси, чтобы эти средства были демонтированы», — рассказал представитель ГПСУ.

Угроза вторжения из Беларуси — какая ситуация сейчас

Он подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью существенно отличается от ситуации на участке границы с Россией.

«Мы не фиксируем обстрелов в этом участке границы именно с территории Беларуси. Как и скопления каких-либо ударных группировок, которые были бы готовы к дестабилизации ситуации в направлении нашего пограничного пункта, попыток вторжения», — подчеркнул Демченко.

В то же время, по данным разведки, Россия продолжает оказывать давление на Беларусь, требуя более масштабного участия в войне против Украины.

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Спикер ГПСУ отметил, что задача украинской разведки заключается в непрерывном мониторинге ситуации на территории Беларуси, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения в обстановке в сфере безопасности.

«Наша задача в первую очередь — обеспечить прочные оборонительные позиции и провести работы по инженерному укреплению непосредственно линии границы, а также фортификационные укрепления и наращивание минно-взрывных заграждений в направлении границы с Беларусью, непосредственно по линии границы», — сказал Демченко.

По его словам, все эти мероприятия проводятся непрерывно. К ним задействованы подразделения Госпогранслужбы, другие компоненты Сил обороны, а также органы местной власти, которые совместно работают над укреплением оборонного потенциала Украины на этом направлении.

Угроза с Беларуси для Украины — последние новости

Отметим, что Кремль пытается втянуть Беларусь в открытую войну против Украины, используя договор о Союзном государстве. Аналитики ISW предупреждают, что Россия стремится задействовать людские ресурсы Беларуси для восполнения нехватки солдат на фронте. В то же время Кремль ведет кампанию «когнитивной войны», пытаясь представить потенциальные украинские удары по военным целям в Беларуси как акт агрессии против всего Союзного государства, что может стать формальным поводом для прямого участия Минска в конфликте.

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В то же время в Беларуси объявили о начале «мобилизационных учений» и проводится массовый призыв военнообязанных в военкоматы. Минобороны страны сообщает, что мероприятия по актуализации учетных данных начались 17 июня в Гродненской области, а с 20 июня — в Ошмянском районе. В рамках этого этапа планируется охватить около 2000 человек.

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