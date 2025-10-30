Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске / © Associated Press

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином может поспособствовать прорыву в его усилиях по прекращению войны в Украине.

Такое мнение высказал международный обозреватель, эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин в своей статье для издания The Telegraph.

Эксперт напомнил, что военная кампания России поддерживается Пекином, который оказывает Москве технологическую поддержку. Больше всего же способствует возможности Кремля продолжать войну готовность Китая закупать большие объемы российской нефти, несмотря на западные санкции.

Вместе с Индией Китай импортирует от 3,5 до 4,5 миллионов баррелей российской нефти в день, а прибыль от продаж используется для финансирования военных действий кремлевского диктатора Владимира Путина.

Поэтому прекращение так называемого партнерства без границ между автократическими режимами Москвы и Пекина стало одной из ключевых целей администрации Трампа.

«Теперь, когда до президента США дошло, что Путин не намерен выстраивать конструктивные отношения с Вашингтоном, у Трампа появился подходящий момент, чтобы сменить тактику — попытаться убедить Си в том, что Китаю выгоднее ослабить свои связи с Москвой», — считает Кон Кофлин.

Реакция Китая на введенные Трампом нефтяные санкции против России указывает на то, что, несмотря на публичные заявления Си, стратегическое партнерство Пекина и Москвы основывается скорее на прагматизме, чем на настоящих общих интересах.

Одним из показателей напряженности между Москвой и Пекином является нежелание Китая официально признавать российский контроль над украинскими территориями, захваченными с 2014 года. Это свидетельствует о том, что хотя Си готов оказывать России ограниченную поддержку, он не намерен вступать в прямое противостояние с США.

Поэтому саммит Трампа и Си, состоявшийся в Южной Корее, может сыграть важную роль в том, насколько Китай будет готов продолжать поддержку Путина в его войне против Украины. Не сумев убедить Путина прямо согласиться на прекращение огня, Трамп может достичь этой цели, заключив с Пекином новое торговое соглашение.

Эксперт считает, что любое потепление отношений между Вашингтоном и Пекином, скорее всего, произойдет за счет Москвы — особенно в сфере прибыльной нефтяной торговли.

Если экспорт российской нефти окончательно упадет, у Путина не останется средств для финансирования своей «специальной военной операции» в Украине, и ему, возможно, придется принять условия прекращения огня, предложенные Трампом, подытожил Кон Кофлин.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.