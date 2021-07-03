Существует только "российское шампанское": французский производитель приостановил поставки продукции в РФ из-за нового закона

Новое российское законодательство требует от иностранных производителей использовать только название "игристое вино".

В России начал действовать закон, запрещающий поставки в страну из-за рубежа алкогольного напитка под названием "шампанское". Москва требует от иностранцев называть продукцию только "игристое вино". В то же время закон признает только "российское шампанское", изготовленное на территории РФ.

Известный французский производитель шампанского Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) Уже временно остановил поставки своей продукции в Россию. Доля этой компании в импорте в РФ составляет чуть меньше 2%, а ее продукцию потребляют до миллиона россиян. Компания ежегодно импортирует в РФ 600-800 тыс. литров шампанского на сумму до 20 млн долларов. Об этом пишут "Ведомости".

Moet Hennessy направила письмо своим российским партнерам о временном приостановлении поставки продукции. Причиной этого в компании называют поправки в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции", его президент России Владимир Путин подписал 2 июля.

Собственно название "шампанское" пошло из французского региона Шампань. И французские производители, в том числе, согласно российскому закону, должны переименовать свою продукцию на "игристое вино", чтобы завезти ее для продажи в РФ.

В Moet Hennessy отметили, что изменения в российском законодательстве требуют от компании новой сертификации шампанских вин — для изменения категории и маркировки продукции на "игристое вино".

В компании Moet Hennessy также уточнили, что производители шампанского пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка", пишет ВВС.

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Отметим, что шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot ("Вдова Клико") производит крупнейший в мире производитель товаров класса люкс — компания LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Она принадлежит 72-летнему французскому миллиардеру Бернару Арно. Четыре года назад, в 2017-м, Путин наградил Арно медалью Пушкина за "укрепление дружбы между народами".

Ежегодно в Россию завозят из-за рубежа около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин, 13% из них — шампанское из Франции. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза.

В то же время новый закон только на руку российским производителям, ведь будет меньше конкурентов, которые поставляют продукцию с культовым названием "шампанское". Президент Союза виноделов России Леонид Попович уже обвинил французскую компанию Moet Hennessy в шантаже, пишут "РИА Новости". Он заявил, что, мол, другие иностранные производители молчат, а недовольна новым российским законом пока только Moet Hennessy.

В России в последние годы среди чиновников и приближенных к ним предпринимателям стало модно заниматься виноделием. В частности, используя мощности оккупированного Россией Крыма. Также россияне "заимствуют" названия известных брендов, трансформируя их под российские реалии. В частности, в феврале 2021 года сын умершего певца Иосифа Кобзона Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака "Вдова Кобзон", а также его варианта на французском языке — "Veuve Kobzon" (созвучно с Veuve Сlicquot ("Вдова Клико"). Об этом пишет "Общая газета". Еще два года назад Андрей Кобзон купил землю для создания винодельни в Краснодарском крае. Под брендом "Вдова Кобзон" будет производить вина, бренди, водку, ликер, ром и сакэ. Вдова певца Нелли Кобзон не видит в этой идее "ничего такого", пишет Lenta.ru.

"Сын говорил, что "Вдова Клико" очень распространенное шампанское, известное, ну вот", — сказала Нелли Кобзон.

Напомним, правительство РФ расширило перечень продукции, поставка которой запрещена из Украины. Изменения внесли в постановление от 29 декабря 2018 года. В перечень запрещенных продуктов попали мороженое и прочие виды пищевого льда, минеральная вода, газированные воды с добавлением сахара или других подсластителей, готовые супы, бульоны и заготовки для их приготовления.

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