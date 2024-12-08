Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе – СМИ

Самолет президента Сирии Башара Асада исчез с радаров после его быстрого бегства из-за захвата Дамаска повстанцами. Есть высокая вероятность того, что он погиб в авиакатастрофе.

Об этом пишет Reuters.

Что известно

По данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда сообщалось о захвате столицы повстанцами. Сначала борт летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплот алавитской секты Асада, но затем резко развернулся и несколько минут летел в противоположном направлении. После этого он скрылся с карты.

"Reuters не удалось сразу установить, кто находился на борту. Два сирийских источника заявили, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку, по данным сайта Flightradar, остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и скрылся с карты", – подытожили в издании.

Напомним, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада. Военная оппозиция уже заявила, что в Сирии пришел конец темным часам и началась новая, светлая эпоха.

Читайте также: