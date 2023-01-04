Засовывала в рот грязные пеленки и продавала педофилам: в Польше задержали многодетную беженку из Украины

В Познани в Польше судят 52-летнюю Светлану П., которую обвиняют в пытках пяти детей. Ее обвинили в том, что она пытала малышей и продавала детей педофилам.

Об этом пишет poznan.wyborcza.pl.

Беженка в марте переехала из Украины вместе со своими пятью детьми в Польшу. По данным следствия, женщина еще в Украине издевалась над детьми, это она продолжила делать в Польше.

Следствие установило, что украинка пытала приемных детей. Она вырывала им волосы, а также била — кулаком, рукой, ремнем, сковородкой или веткой. Подозреваемая также запихивала в рот пеленки, загрязненные мочой и калом, заставляла детей есть собачьи фекалии.

Кроме того, женщина не давала детям есть: 5-летняя девочка из-за этого весит всего 12 килограммов, а 9-летний мальчик заявлял, что "он не может есть, пока ему это не позволит иметь, поскольку он боится".

Польская прокуратура установила, что горе-мать давала детям таблетки, грибы и неустановленные вещества. Как следствие, у них кружилась голова, они засыпали, не могли двигать конечностями и открывать глаза. Также женщина зарабатывала на детях, позволяя педофилам насиловать их.

Женщина вину свою признала частично. Она заявила, что действительно иногда могла бы ударить своих детей из-за стресса. Других обвинений она не признала. Однако эксперт-психолог установил, что дети не врут.

3 января суд продлил заключение женщины до 3 месяцев. Продолжается расследование.

Напомним, в польском Слупске Поморского воеводства обнаружили без сознания 13-летнюю девушку из Украины в состоянии алкогольной интоксикации.

Также в польском селе Сечебожицы взорвался пакет, оставленный перед домом одной из семей. Как результат, 31-летняя женщина получила тяжелые ранения — правая рука польки была ампутирована, на левой — ранение, продолжается борьба за сохранение ее зрения.

Читайте также: