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Сувалкский коридор: НАТО начинает масштабные учения с переброской войск
Маневры направлены на усиление взаимодействия и отработки оборонных сценариев.
Военные Литвы, Польши и Франции проведут совместные учения «Галантный вепрь 2026» (Gallant Boar 2026) в период с 16 по 26 июня неподалеку от Сувалкского коридора.
Об этом сообщает LRT.
С литовской стороны к маневрам привлечены подразделения драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса из пехотной бригады «Жемайтия».
Они будут тренироваться вместе с военными подразделениями Польши и Франции, отрабатывая совместные действия в рамках коалиционных сил.
В субботу, 13 июня, на территории Литвы ожидается интенсивное передвижение военной техники по основным дорогам в связи с опрокидыванием подразделений.
По информации литовских военных, в ходе учений союзники будут проводить совместные операции и повысить уровень оперативной совместимости.
Особое внимание будет уделено отработке навыков быстрого реагирования и обороны Сувалкского коридора.
Ранее сообщалось, что Россия может попытаться захватить Сувалкский коридор, однако это обернется для нее катастрофой и потерей Калининградской области.
Мы ранее информировали, что РФ может прибегнуть к вооруженным провокациям или дипломатическим демаршам вблизи Сувалкского коридора.