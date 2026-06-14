Военные учения НАТО

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Военные Литвы, Польши и Франции проведут совместные учения «Галантный вепрь 2026» (Gallant Boar 2026) в период с 16 по 26 июня неподалеку от Сувалкского коридора.

Об этом сообщает LRT.

С литовской стороны к маневрам привлечены подразделения драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса из пехотной бригады «Жемайтия».

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Они будут тренироваться вместе с военными подразделениями Польши и Франции, отрабатывая совместные действия в рамках коалиционных сил.

В субботу, 13 июня, на территории Литвы ожидается интенсивное передвижение военной техники по основным дорогам в связи с опрокидыванием подразделений.

По информации литовских военных, в ходе учений союзники будут проводить совместные операции и повысить уровень оперативной совместимости.

Особое внимание будет уделено отработке навыков быстрого реагирования и обороны Сувалкского коридора.

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Ранее сообщалось, что Россия может попытаться захватить Сувалкский коридор, однако это обернется для нее катастрофой и потерей Калининградской области.

Мы ранее информировали, что РФ может прибегнуть к вооруженным провокациям или дипломатическим демаршам вблизи Сувалкского коридора.

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