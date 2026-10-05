Сувальский коридор под угрозой: что случится, если Россия атакует Литву

Что произойдет в случае атаки РФ на Сувальский коридор / © ТСН.ua

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Сувальский коридор — живописный и внешне спокойный пограничный участок в Литве — все чаще оказывается в центре внимания международных и военных экспертов. Узкий 40-мильный проход с пологими холмами, озерами и березовыми лесами вдоль литовско-польской границы отделяет российскую Калининградскую область от Беларуси.

В случае гипотетического захвата этой территории Россией страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — окажутся полностью отрезанными от остальных союзников в НАТО.

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Об этом пишет The Sun.

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Спокойный уголок Литвы превратился в зону потенциального наступления: аналитика The Sun

Из-за такого стратегического значения американский генерал Бен Ходжес назвал эту местность «одной из самых нестабильных точек на карте мира», а журналисты уже успели окрестить ее «самым опасным местом на Земле».

В маленькой литовской деревне Салапераугис, где живут около 70 человек, местные каждый день читают тревожные новости. 54-летний сельскохозяйственный работник и отец 11 детей Вальтемир Машарипов описывает возможный сценарий в случае российского вторжения:

«Возможно, я бы и спрятался в подвале, но во время бомбардировки это было бы все равно, что заживо лечь в гроб».

Мужчина признается, что каждое утро видит упоминания о Сувальском коридоре в медиа, поэтому беспокоится за будущее своего пятилетнего сына. Человек прекрасно знает, в какой стороне российская граница, и показывает, откуда в случае чего придет опасность.

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За полями с картошкой и гречкой уже Калининградская область — бывшая часть Восточной Пруссии с центром в Кенигсберге, захваченная Советским Союзом в 1945 году. Сейчас это анклав, окруженный странами Евросоюза и НАТО, где дислоцируется Балтийский флот РФ и, по оценкам, размещено около 100 ядерных боеголовок.

В пограничном городке Кибартай 43-летняя Юргита Маруцайте собирает дрова возле старого советского дома рядом с заграждением, за которым развевается российский флаг:

«Я бы не знала, куда бежать, если бы началось вторжение. Я волнуюсь, но что я могу поделать? Если придут танки, буду молиться», — говорит женщина.

Другая местная жительница, 38-летняя Гедре Брозоцко, вспоминает, что в ее детстве заборов не было.

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«Когда я была ребенком, заборов не было. Я перепрыгивала через ручей и разговаривала с российскими военными. Они были приветливыми».

Сейчас российские военные видны через колючую проволоку. Дочь Гедре уже проходит в школе инструктажи на случай нападения. Детям в школе говорят, что в случае российского вторжения люди будут бежать в Польшу или поплывут лодками по Балтийскому морю.

74-летний пенсионер Гинтас Бризинскас делится своими мыслями:

«Я уже стар — мало что могу сделать, если Россия захватит Сувальский коридор. Но меня беспокоит молодое поколение».

На вопрос о его отношении к Путину он отвечает коротко: «Пошел он к чертям».

Напряжение в регионе остается высоким. Недавно посольство РФ в Лондоне снова выступило с ядерными угрозами на случай возможной блокировки или удара по Калининграду. Причиной такой нервозности россиян эксперты называют значительные потери их 11-го армейского корпуса в Украине и уязвимость систем ПВО в анклаве.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предполагал возможность развертывания войск вокруг эксклава, чтобы вынудить Кремль оттянуть силы из Украины. Аналитики называют Калининград «Ахиллесовой пятой Российской Федерации».

На пункте пропуска Панемуне через реку Нямунас царит атмосфера, напоминающая времена Холодной войны и берлинский «Чекпойнт Чарли». На литовской стороне установлены двухтонные бетонные противотанковые «зубы дракона» и развевается украинский флаг рядом с литовским, тогда как на российской стороне видны отметки «Z».

Но не все жители подвергаются панике. 66-летний ветеран флота Зеньюс Байоринас говорит, что его не пугает бряцание оружием или угрозы, а по ту сторону реки он имеет друзей.

В то же время мэр Пагегяя Вайдас Бендаравичюс сообщает о постоянных глушениях и сбоях в работе спутниковой навигации, из-за которых гражданские системы GPS ошибочно показывают пребывание на территории России, что затрудняет работу местным фермерам. Власти Литвы регулярно проводят обучения, тестируют системы оповещения населения и отрабатывают планы эвакуации.

На восточном участке коридора, возле закрытого пункта пропуска с Беларусью в часе езды от Вильнюса, установили противотанковые заграждения и 15-футовый забор с колючей проволокой.

Несмотря на риски, бывший глава Комитета по обороне Литвы и экс-помощник генсека НАТО Гедримас Еглинскас считает вероятность прямого сухопутного нападения России низкой. По его словам, масштабные инвестиции в инфраструктуру и оборонные объекты превратили Сувальский коридор в укрепленный пункт.

В 2024 году Литва направила на оборонные нужды около 5 млрд евро (5,38% ВВП). Еглинскас призывает другие страны союзников, в частности Великобританию, тоже наращивать военные расходы.

Пока же военные и политики обсуждают стратегии, жители пограничных сел говорят, что просто хотят мира.

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Напомним, Литва утвердила подробный план эвакуации жителей Вильнюса на случай военной угрозы или масштабного кризиса. Соответствующий документ подписал и.о. министра внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Согласно плану, вывоз людей должен начаться еще до появления непосредственной угрозы: предусмотрено, что 75% населения эвакуируются собственным транспортом, а остальные 25% (прежде всего семьи с детьми, людей с инвалидностью и пожилых) организованно вывезут муниципалитеты. Основными направлениями движения из Вильнюса является путь в сторону границы с Польшей, а также на север и запад страны.

Для оповещения граждан будут использовать сирены, SMS-сообщения через технологию Cell Broadcast на литовском и английском языках, мобильное приложение LT72, а также официальные ресурсы власти и СМИ.

Параллельно к возможному участию в системе эвакуации жителей стран Балтии готовят Подляское воеводство Польши.

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