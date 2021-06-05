Суверенитете Украины, ситуация в Беларуси и кибербезопасность: у Байдена определили темы для встречи с Путиным

Встреча президентов состоится 16 июня в Женеве.
Президент США Джо Байден во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным нарушит много тем, среди которых кибербезопасность и работа американских диппредставительств в РФ.
Об этом заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин, пишет Интерфакс.
"Вопросов будет действительно много. Одна из тем, по которым наши позиции частично совпадают, — это стратегическая стабильность", — сказал он.
Грин добавил, что речь пойдет и о "находящихся в РФ американских граждан". Также президенты обсудят попадания США к российскому "списка недружественных стран", через которые появились ограничения в отношении американских дипломатических учреждений в России ".
Не забудут лидеры стран и о международной политике. Поговорят об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктику. Кроме того, американская сторона рассчитывает на саммите напомнить о своей поддержке "суверенитета и территориальной целостности Украины". Байден также хочет обсудить тему Беларуси.
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. В Белом доме отметили, что встреча Байдена с Путиным является наиболее эффективным способом понять планы и намерения Кремля.