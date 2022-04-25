"Суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", — Блинкен

"Суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «терпит неудачу в Украине», а Украина добивается успеха.

Россия стремилась отобрать у Украины суверенитет, ее независимость, но это не удалось, сказал Блинкен во время пресс-конференции.

Мероприятие прошло вблизи польско-украинской границы, передает CNN.

"Она (Россия — Ред.) стремилась утвердить силу своих военных, свою экономику. Мы, конечно, видим как раз обратное. Мы не знаем, как будет разворачиваться остальная война, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин", — заявил Блинкен.

Напомним, Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками в Киеве в воскресенье, что стало одним из высокопоставленных чиновников США, посетивших страну с начала российского вторжения.

Накануне Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.