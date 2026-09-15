Свадьба Трампа-младшего и российский олигарх: в США начали громкое расследование

В США расследуют свадьбу Дональда Трампа-младшего / © Associated Press

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Ведущий демократ в Комитете по надзору Палаты представителей США Роберт Гарсия начал расследование возможного финансового участия российского олигарха в торжествах, связанных со свадьбой Дональда Трампа-младшего.

Об этом сообщает Axios.

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В случае возвращения демократами контроля над Палатой представителей США, Гарсия может возглавить главный следственный орган Конгресса.

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«Наблюдательные демократы расследуют многочисленные способы, которыми семья Трампа пыталась обогатиться на основе своей близости к президенту Дональду Трампу», — заявил Гарсия в письме руководителю аппарата Белого дома Сьюзи Вайз.

В отдельном обращении к сыну президента политик подчеркнул, что расследование ProPublica по поводу роли российского олигарха Умара Кремлева в финансировании свадьбы может быть самым серьезным обвинением против него на сегодня.

По данным ProPublica, Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию (IBA), профинансировал расходы на майскую вечеринку на Багамах на сумму в сотни тысяч долларов. Олигарх известен своей близостью к президенту РФ Владимиру Путину, а его боксерскую организацию спонсирует российская государственная компания «Газпром».

Несмотря на то, что состояние Трампа-младшего оценивают в около 300 млн долларов, россиянин оплатил аренду одного из двух частных островов, где проходило мероприятие, а также праздничный салют.

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Представитель Трампа-младшего не опроверг факт оплаты в комментарии для ProPublica, а отметил, что Кремлев является «личным другом Дональда», а «не кем-то, с кем он имеет деловые отношения».

Пресс-служба Кремлева сообщила журналистам, что они познакомились несколько лет назад и имеют дружеские отношения. У олигарха добавили, что он никогда не обсуждал политические вопросы ни с одним из своих американских друзей и знакомых.

Жена Трампа-младшего, Беттина Андерсон, опубликовала заявление в Instagram, где назвала ситуацию досадной:

«Жаль, что что-то столь личное и радостное могут извратить, придав этому политическую или зловещую окраску. Дружба не нуждается в политической подоплеке».

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В свою очередь президент США Дональд Трамп в официальном заявлении для Axios, распространенном пресс-службой Белого дома, отметил, что вообще не знает, кто такой Умар Кремлев, и что он не оплачивал эту свадьбу, поскольку она состоялась в другом месте и в другой день.

«Это была вечеринка после основного события, устроенная в их честь. Ничего особенного! Меня на той вечеринке не было», — добавил Трамп.

Гарсия требует предоставить все документы, записи и материалы переписки между Белым домом и Дональдом Трампом-младшим по Кремлеву. Законодатель также стремится выяснить, имеет ли Трамп-младший допуск к государственной тайне, сообщал ли он Белому дому о своих контактах с Кремлевым и связано ли отсутствие Дональда Трампа на церемонии с участием российского олигарха.

Кроме того, теперь Гарсия настаивает на передаче данных обо всех покупках и подарках, сделанных для свадьбы иностранными гражданами.

Но из-за статуса представителя меньшинства в комитете Гарсия пока ограничен лишь добровольными запросами на информацию, которые семья Трампа и администрация могут игнорировать. В случае, если демократы одержат победу на выборах в Палату представителей, а Гарсия получит полномочия председателя Комитета надзора в январе, он получит юридические инструменты для принудительного вызова свидетелей и истребования любых документов.

Российский олигарх тайно оплатил свадьбу Трампа-младшего

Напомним, близкий к Владимиру Путину российский олигарх и глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев тайно выделил сотни тысяч долларов на свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах.

По данным расследования ProPublica, Кремлев оплатил аренду частного острова с виллами (около 100 тысяч долларов за ночь) и фейерверки на 70 тысяч долларов. Деньги перечислялись через дубайскую компанию IB Challenger, которую IBA использует для финансовых операций.

Олигарх лично был среди гостей вместе с бизнесменом из оборонно-промышленного сектора РФ Александром Лагутиным и вице-президентом IBA Еленой Собольной, хотя на официальных фотографиях россиян нет.

Официальные представители обеих сторон подтвердили наличие контакта. Спикер Трампа-младшего не опроверг оплату расходов, объяснив, что Кремлев является его личным другом на почве совместных увлечений боксом и охотой, а не деловым партнером.

Событие вызвало беспокойство экспертов по национальной безопасности США, отмечающих, что подобные финансовые подарки от соратников Путина ставят сына президента в зависимость.

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