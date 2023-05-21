Свадьба закончилась массовой дракой между родственниками: что произошло

В Индии свадьба закончилась массовой дракой из-за отсутствия кондиционера в приданое невесты.

Об этом сообщает Odisha TV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Жених с невестой торжественно поднялись на сцену, чтобы обменяться цветочными гирляндами в пределах Джаймалы – традиционного индийского свадебного ритуала. Именно в этот момент жених узнал, что родители его будущей жены не согласились подарить будущим супругам кондиционер. Из-за этого он разозлился и изо всех сил толкнул невесту, она упала со сцены и ударилась, из-за чего потеряла сознание.

Дальше между семьями молодых началась потасовка. Многие из присутствующих на свадьбе в результате получили травмы.

Когда полиция всех успокоила, обе стороны решили отменить свадьбу.

Напомним, в Египте 21-летняя невеста умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.

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