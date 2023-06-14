Свадьба закончилась трагедией: лодка с гостями перекинулась – погибли около 50 человек

После свадебной церемонии перекинулась лодка с людьми, есть жертвы и пропавшие без вести.

В Нигерии по меньшей мере 50 человек утонули, а еще несколько числятся пропавшими без вести после того, как перегруженная лодка с гостями свадебной церемонии перевернулась на севере центрального региона.

Об этом сообщает Reuters.

По словам местных жителей, деревянная лодка переправляла людей через реку из штата Кварра в штат Нигер после свадебной церемонии.

В Правительстве штата Кварра заявили, что пассажирами лодки были люди из пяти сел. Усилия по спасению возможных уцелевших все еще продолжаются.

Отмечается, что нигерийцы предпочитают лодки как средство для передвижения из-за опасений похищающих людей вооруженными бандами. Однако переполненность и плохое обслуживание являются причиной большинства аварий на водных путях Нигерии.

Напомним, в Австралии перевернулся свадебный автобус, в результате чего 10 человек погибли.

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