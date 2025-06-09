Свадьба закончилась убийством: невеста подозревается в организации преступления

Сонам ​​и Раджа Рагуванши поженились 11 мая. / © BBC

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В штате Мегхалая, Индия, полиция арестовала 25-летнюю женщину по подозрению в организации убийства своего супруга во время свадебного путешествия. Сначала ее считали похищенной.

Об этом говорит BBC.

Пара из города Индор только что вышла замуж и отправилась в романтическое путешествие в северо-восточный штат. Но через несколько дней после прибытия оба исчезли. Через неделю тело 30-летнего мужчины нашли в ущелье с признаками насильственной смерти — у него было перерезано горло, а личные вещи исчезли. Невеста бесследно исчезла, что породило версию о ее похищении или убийстве.

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Впрочем, в понедельник полиция Мегхалаи сообщила: Сонем добровольно сдалась в участке в штате Уттар-Прадеш. Она была арестована вместе с тремя другими подозреваемыми, которые также связывают с этим преступлением. Один из мужчин, по данным следствия, работал в том же офисе, что и Сонем. Еще один фигурант был задержан в самой Мегхалае.

По словам полиции, мотивы убийства пока не раскрываются, но Сонем считается главной подозреваемой. Руководитель полиции отметил, что женщина, вероятно, находилась в отношениях с одним из фигурантов дела.

Семья Соней отвергает обвинения. Ее отец заявил, что дочь "убежала от похитителей" и призвал к федеральному расследованию. В то же время брат убитого Раджи, который сначала не верил в вину невестки, признал: после новых данных полиции ситуация изменилась.

Дело сопровождало большой резонанс в медиа: семьи требовали от власти передать расследование на более высокий уровень, обвиняли местную полицию в некомпетентности, писали письма премьер-министру Нарендри Моди. После арестов главный министр Мегхалаи назвал действия правоохранителей "значительным прорывом", отметив, что правда "вышла наружу".

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