Свадьба завершилась трагедией: в Нигерии перевернулась лодка, более 100 человек погибли

Более 100 человек погибли после того, как лодка с возвращавшимися со свадьбы гостями перевернулась в Нигерии.

Деревянная лодка, на борту которой было около 300 человек, перевернулась в понедельник утром, 12 июня, на реке Нигер в районе Патеги штата Квара, примерно в 160 км от Илорина, столицы штата, сообщил представитель полиции Окасанми Аджай.

Об этом пишет USA Today.

По состоянию на четверг, 15 июня, по меньшей мере, 144 человека были спасены, и усилия по восстановлению продолжались, сообщила полиция штата Квара. В настоящее время официальные лица сообщили, что подтверждена гибель 106 пассажиров.

Ранее местные власти сообщили, что утонули более 150 человек.

Жертвы возвращались со свадебной церемонии в деревне Эгботи в штате Нигер. Местные власти заявили, что авария произошла "после того, как лодка врезалась в бревно и раскололась".

В среду, 14 июня, офис губернатора Кварры Абдулрахмана Абдулразака опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования семьям погибших. Ранее на этой неделе он сказал, что продолжает "наблюдать за спасательными усилиями, которые уже начались с вечера 12 июня в поисках выживших".

"Мы сочувствуем нашим людям в Патиге, включая Эцу Патиги Алхаджи Ибрагима Умара Бологи II", — написал губернатор в Twitter. "Мы глубоко расстроены этим событием".

Сегодня я обещал государственным делегациям в Patigi провести посещение с родителями, внесенными в монастырь ночной борьбе, в которых дочери должны быть подтверждены долой. pic.twitter.com/hbSOmqDw3H — Abdulrahman Abdulrazaq (@RealAARahman) Июнь 14, 2023

Абдулразак также сказал, что правительство намерено создать группу, которая будет контролировать водный транспорт в штате.

"Мы разработаем и внедрим общегосударственные стандартные рабочие процедуры для водных путешествий, чтобы охватить вопросы исправности лодок, ограничение скорости, ограничение загрузки и ношение спасательных жилетов всеми пассажирами", — написал губернатор в Twitter.

Напомним, на юго-западе Саудовской Аравии, в провинции Асир, произошла смертельная авария с участием автобуса – 20 человек погибли, около 30 пострадали.

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