Свергнут Путина или нет: как диктатор борется с инакомыслием и на что действительно способна оппозиция

Когда харизматичный оппозиционный лидер Борис Немцов был застрелен на мосту у Кремля в феврале 2015 года, более 50 000 москвичей на следующий день выразили свой шок и возмущение этим дерзким убийством. Полиция стояла в стороне, пока они митинговали и скандировали антиправительственные лозунги.

Девять лет спустя ошеломленные и разъяренные россияне вышли на улицы в ночь на 16 февраля, когда услышали, что популярный оппозиционный политик Алексей Навальный умер в тюрьме. Но на этот раз тех, кто возлагал цветы к импровизированным мемориалам в больших городах, встретил ОМОН, который арестовал и оттащил сотни из них.

Об этом пишет Associated Press.

За эти годы Россия Владимира Путина полностью превратилась в страну, безжалостно подавляющую инакомыслие. Аресты, суды и длительные сроки заключения стали привычным явлением, особенно после вторжения Москвы в Украину.

Российская полиция оцепила тело Бориса Немцова, который был застрелен на мосту неподалеку от Красной площади, на фоне храма Василия Блаженного, Москва, 28 февраля 2015 года. / Фото: Associated Press

Люди возлагают цветы в честь Алексея Навального, умершего в тюрьме 16 февраля 2024 года, к памятнику жертвам советских репрессий в Москве, 17 февраля 2024 года. / Фото: Associated Press

Наряду со своими политическими оппонентами, Кремль также преследует правозащитные группы, независимые СМИ и других членов организаций гражданского общества, ЛГБТК+ активистов и представителей определенных религиозных конфессий.

«Россия больше не является авторитарным государством – это тоталитарное государство, – сказал Олег Орлов, сопредседатель «Мемориала», российской правозащитной группы, занимающейся отслеживанием политических заключенных. — Все эти репрессии направлены на подавление любых независимых высказываний о политической системе России, действиях власти или любых независимых общественных активистов”.

Через месяц после того, как он дал этот комментарий агентству Associated Press, 70-летний Орлов попал в собственную статистику своей группы: его заковали в наручники и вывели из зала суда после того, как его признали виновным в критике военных действий в Украине и приговорили к 2,5 лет заключения.

По оценкам "Мемориала", в России насчитывается около 680 политических заключенных. Другая группа, ОВД-Инфо, сообщила в ноябре, что по политически мотивированным обвинениям за решеткой находится 1141 человек, более 400 человек получили другие наказания и еще около 300 находятся под следствием.

СССР исчезает, но репрессии возвращаются

Орлов говорит, что после распада Советского Союза было время, когда казалось, что Россия пролистала страницу и широкомасштабные репрессии остались в прошлом.

Хотя в 1990-х годах при президенте Борисе Ельцине имели место частные случаи, Орлов говорит, что масштабные репрессии начались медленно после прихода к власти Путина в 2000 году.

Нефтяной магнат в изгнании Михаил Ходорковский, проведший 10 лет в тюрьме после того, как бросил вызов Путину, рассказал в недавнем интервью AP, что Кремль начал подавлять инакомыслие еще до его ареста в 2003 году. Он зачистил независимый телеканал НТВ и начал преследовать других непокорных олигархов, таких как Владимир Гусинский и Борис Березовский.

Нефтяной магнат и политический оппонент Кремля Михаил Ходорковский на скамье подсудимых в суде в Москве, 30 декабря 2010, во время судебного процесса по делу о финансовых преступлениях. / Фото: Associated Press

Отвечая на вопрос, думал ли он тогда, что репрессии достигнут сегодняшних масштабов – сотен политических заключенных и судебных преследований, Ходорковский сказал: "Я скорее думал, что он (Путин) сорвется раньше".

Когда Надежду Толоконникову и ее коллег из Pussy Riot арестовали в 2012 году за исполнение антипутинской песни в главном православном соборе Москвы, их двухлетний срок заключения стал для нее шоком, вспоминала она в одном из интервью.

Члены российской феминистической группы Pussy Riot протестуют в храме Христа Спасителя в Москве, 21 февраля 2012 года. / Фото: Associated Press

“Тогда это казалось невероятным (длительный срок заключения). Я даже не могла себе представить, что когда-нибудь выйду на свободу», — сказала она.

Рост нетерпимости к инакомыслию

Когда Путин вернулся в президенты в 2012 году, избежав ограничения срока пребывания в должности премьер-министра в течение четырех лет, его встретили массовые протесты. Он считал их инспирированным Западом и хотел подавить его в зародыше, говорит Татьяна Станова из Центра Карнеги Россия-Евразия.

Многие были арестованы, и более десятка получили до четырех лет заключения после этих протестов. Но в большинстве своем, по словам Становой, власть "создавала условия, в которых оппозиция не могла процветать", а не демонтировала ее.

Алексей Навальный на митинге в Москве, 28 января 2018 года. / Фото: Associated Press

За этим последовал шквал законов, усиливших регулирование протестов, предоставивших властям широкие полномочия блокировать веб-сайты и следить за пользователями в Интернете. На группы наклеивали ограничительный ярлык "иностранного агента", чтобы отсеять то, что Кремль считал вредным внешним влиянием, подпитывающим инакомыслие.

Навальный в 2013-14 годах был дважды осужден за хищение и мошенничество, но получил условные сроки. Его брат был арестован, что был расценен как шаг, направленный на давление на лидера оппозиции.

Анексия Москвой Крыма в 2014 году у Украины вызвала всплеск патриотизма и повысила популярность Путина, что придало Кремлю смелости. Власти ограничили деятельность неправительственных организаций и правозащитных групп, финансируемых из-за границы, объявив некоторые из них "нежелательными", и преследовали критиков в Интернете, налагая на них штрафы, а иногда и арестовывая.

Между тем толерантность к протестам становилась все тоньше. Демонстрации во главе с Навальным в 2016-17 годах привели к сотням арестов; массовые митинги летом 2019 привели к тому, что еще несколько демонстрантов были осуждены и заключены.

В 2020 году Кремль использовал пандемию COVID-19 в качестве повода для запрета протестов. До сих пор власти часто отказывают в разрешении на проведение митингов, ссылаясь на “ограничения, связанные с коронавирусом ”.

После отравления Навального, его выздоровления в Германии и ареста по возвращении в Россию в 2021 году, репрессии усилились. Вся его политическая инфраструктура была объявлена вне закона как экстремистская, а его союзники и сторонники оказались под угрозой преследования.

Оппозиционная группа "Открытая Россия", которую Ходорковский поддерживал из-за границы, также была вынуждена прекратить свою деятельность, а ее лидер Андрей Пивоваров был арестован.

Группа Орлова «Мемориал» была закрыта Верховным судом в 2021 году за год до того, как она получила Нобелевскую премию мира как символ надежды постсоветской России. Он упоминал о недоверии к решению суда.

Олег Орлов жестикулирует на скамье подсудимых в суде в Москве, 27 февраля 2024 года. / Фото: Associated Press

"Мы не могли себе представить все следующие этапы спирали, что начнется война, и будут приняты все эти законы о дискредитации армии", — сказал он.

Война и новые репрессивные законы

После вторжения в Украину в 2022 году Россия приняла новые репрессивные законы, подавившие любые антивоенные протесты и критику военных. Количество арестов, уголовных дел и судебных процессов выросло как на дрожжах.

Обвинения были разными — от пожертвования денег правозащитным группам, помогающим Украине, до участия в экстремистской группе Навального.

Критики Кремля попадали в тюрьму, и их ведомость, казалось, не имела значения. Навальный получил 19 лет, тогда как другой враг оппозиции, Владимир Кара-Мурза, получил самый строгий приговор — 25 лет за государственную измену.

Среди тех, кого также осудили, был петербургский художник, получивший семь лет за замену ценников в супермаркетах на антивоенные лозунги; два московских поэта получили пять и семь лет за публичное чтение антивоенных стихов; 72-летняя женщина получила 5 с половиной лет за два поста в социальных сетях против войны.

ОМОН задерживает демонстрантов во время акции протеста в Москве, 21 сентября 2022 года, после того, как Путин отдал приказ о частичной мобилизации резервистов для участия в войне против Украины / Фото: Associated Press

Активисты говорят, что сроки заключения стали длиннее по сравнению с довоенными. Власти все чаще оспаривают приговоры, приводящие к смягчению наказания. В случае с Орловым прокуроры требовали пересмотра его предыдущего приговора, который первоначально предусматривал штраф, а впоследствии был приговорен к лишению свободы.

Еще одна тенденция – увеличение количества заочных судебных процессов, сообщил Дамир Гайнутдинов, глава правозащитной группы Net Freedoms. Она насчитала 243 уголовных дела по обвинению в распространении ложной информации о военных, и 88 из них были возбуждены против людей за пределами России — из них 20 были осуждены заочно.

Независимые новостные сайты были в значительной степени заблокированы. Многие из них перенесли свои редакции за границу, как, например, независимый телеканал Дождь или Новая газета, и их работа стала доступна для россиян через VPN.

В то же время Кремль расширил продолжавшиеся в течение десятилетия репрессии против российской ЛГБТК+-сообщества в рамках того, что официальные лица назвали борьбой за "традиционные ценности", которые исповедует Русская православная церковь перед лицом "деградирующего" влияния Запада. В прошлом году "движение" ЛГБТК+ объявили экстремистским и запретили смену пола.

Давление на религиозные группы продолжается: сотни Свидетелей Иеговы преследуются по всей России с 2017 года, когда эта деноминация была объявлена экстремистской.

Система притеснений призвана "держать людей в страхе", сказал Николай Петров, приглашенный исследователь Немецкого института международных отношений и безопасности.

Это не всегда срабатывает. На прошлой неделе тысячи людей, несмотря на десятки спецназовцев, пришли на похороны Навального на юго-востоке Москвы, скандируя "Нет войне!" и "Россия без Путина!" — лозунги, обычно приводящие к арестам.

В этот раз полиция нетипично не вмешивалась.

Напомним, ранее мы писали о путинских "чистках" и смерти "при подозрительных обстоятельствах". Детальнее — в материале "Превысить Сталина: кого и как убивает режим Путина".

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