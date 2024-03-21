Свергнуть Путина сможет только Украина, а не мемы в соцсетях — Politico

За последние два года было множество прогнозов, что дни российского президента Владимира Путина сочтены, что россияне обернутся против него или что он будет свергнут в результате переворота в Кремле олигархами и российской элитой, которая подверглась санкциям Запада и была разъярена из-за замороженных зарубежных активов. Однако этого до сих пор не произошло.

Об этом пишет Politico.

Еще один повторяющийся нарратив состоит в том, что Путин смертельно болен.

"Он давно болеет. Я уверен, что у него рак. Думаю, он очень быстро умрет. Надеюсь, очень скоро", – заявлял в начале прошлого года глава ГУР Кирилл Буданов.

И хотя неудачный мятеж бывшего главаря "Вагнера" Евгения Пригожина прошлым летом породил обнадеживающие прогнозы к началу конца Путина, реальность оказалась другой.

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"Сейчас, девять месяцев спустя, власть Путина крепче, чем когда-либо, и он намерен стать правителем России, дольше всего управлявшим Россией со времен царства, обогнав Иосифа Сталина. И имитационные выборы, на которых он [якобы] получил 87 процентов голосов лишь подчеркнули яркий факт, что он находится под полным удушающим, репрессивным контролем над своей страной — несмотря на небольшие восстания и дерзкие мемы в социальных сетях, свидетельствующих об обратном", — пишет Politico.

Олигархи знают, что не следует бросать вызов боссу. Им стоит только посмотреть, что произошло с теми, кто это сделал — от Бориса Березовского, которого нашли мертвым в своем доме в графстве Беркшир, Англия, до Михаила Ходорковского, десятилетия отсидевшего в подземельях Путина. Дружба Путина с Пригожиным также "не помешала главарю "Вагнера" разлететься в пух и прах на борту его частного самолета".

"Это означает, что поражение России в Украине является единственной реалистичной целью. Это не только предоставит Украине суверенное право выбирать собственную судьбу, но и сдержит Путина от дальнейшей агрессии - и, возможно, даже спасет Россию, поскольку это единственное, что потенциально может изменить политическую динамику в стране. Но для достижения такой победы Запад должен собраться с силами, ускорить предоставление оружия и военной помощи Украине, чтобы она выдержала будущие российские наступления, которые, вероятно, будут направлены на Харьков и Одессу, а также подготовилась к новому наступлению, чтобы попытаться вытеснить Россию", - пишет издание.

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Выдавать желаемое за действительное, что дни Путина сочтены и что мемы в соцсетях приведут его к падению, нужно отбросить в сторону. Советчик руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пора стать "смертельно серьезными".

"Потому что время играет в пользу России, а не Украины. Потому что с российской стороны они адаптируются к длительной войне; они полностью перестроили свою страну с мыслью о войне. Это авторитарная страна, полностью подконтрольная властной вертикали. Первый приоритет — Россия должна проиграть", — сказал он.

С точки зрения Путина, "если Россия проиграет, она претерпит внутреннюю трансформацию. Если она победит, она будет доминировать в Европе.

Напомним, 18 марта Центральная избирательная комиссия РФ подвела итоги "выборов" президента после обработки всех поступивших протоколов. При итоговой явке избирателей в 77,44% по стране, 87,28% голосов набрал Путин.

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