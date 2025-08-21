Сверхсекретный самолет RAT55 заметили над Зоной 51: что скрывает легендарный ангар 18

Зона 51 / © Associated Press

Реклама

Небо над Зоной 51 в штате Невада снова оказалось в центре внимания. Авиационный энтузиаст Майкл Рокита зафиксировал там загадочный самолет RAT55, подтвердив давние предположения о его связи с базой Грюм-Лейк. С расстояния около 40 км он снял маневры самолета и его посадку на полосе №32.

Об этом сообщает Т4.

RAT55. / © Фото из открытых источников

Через несколько минут RAT55 заметили возле печально известного Ангара 18 — самого большого на базе. Его массивная дверь открылась, словно готовясь принять внутрь самолет, что еще больше подпитало старые легенды о тайных программах и возможных инопланетных технологиях.

Реклама

RAT55, или Radar Airborne Testbed, – это специализированный воздушный испытательный стенд. Его характерные черты - "толстый нос", "горб сверху" и большой хвостовой выступ - свидетельствуют о главной задаче: тестирование систем малозаметности летательных аппаратов. По слухам, именно благодаря его миссиям был создан беспилотник RQ-80.

RAT55. / © Фото из открытых источников

Обычно полеты RAT55 остаются полностью засекреченными: самолет выключает транспондер, исчезает из списков полетов и работает только в закрытом воздушном пространстве. Однако Рокиту удалось подтвердить, что самолет использует позывной Saber 98, — важная деталь, которая напрямую связывает его с секретными операциями Зоны 51.

В последний раз RAT55 видели в мае, когда он пролетел вместе со стратегическим бомбардировщиком B-2 Spirit над Долиной Смерти. Теперь же его появление в легендарном Ангаре 18 лишь разжигает воображение. Построенный в 1980-х гигантский ангар десятилетиями был источником мифов: от экспериментальных программ до хранения “пришельцев”.

Что же происходит за его закрытой дверью? Ответ продолжает оставаться одной из самых больших тайн американских ВВС.