Свет, который убивает: почему жители португальского острова каждую осень остаются в темноте

Городок Вила-ду-Корву / © uk.wikipedia.org

Реклама

Каждую осень жители португальского острова Корву, где проживает около 450 человек, на пять ночей полностью выключают уличное освещение.

По данным издания The Guardian, эта инициатива призвана защитить молодых морских птиц во время их первого полета к океану.

Реклама

Дело в том, что искусственный свет дезориентирует птенцов, и они поворачивают в сторону населенных пунктов вместо открытого моря. В результате птицы сталкиваются со зданиями, получают травмы и падают на землю. Оказавшись на суше, они не способны самостоятельно подняться в воздух и массово гибнут от истощения, под колесами машин или от лап местных хищников.

Реклама

Скалистые берега острова Корву являются местом обитания атлантических буревестников (Calonectris borealis), которые проводят большую часть своей жизни над океаном и возвращаются на сушу лишь для того, чтобы продолжить род. В течение трёх месяцев птенцы остаются в своих гнёздах, после чего ночью впервые поднимаются в воздух, чтобы добраться до воды. Во время этого первого полёта птенцы ориентируются по луне и звёздам, поэтому любой искусственный свет легко сбивает их с правильного пути.

Наиболее критичной эта ситуация является для Азорского архипелага, ведь именно здесь гнездится примерно три четверти всей мировой популяции атлантических буревестников.

Впервые местные жители заметили массовую гибель молодых птиц возле своих домов ещё в 1991 году. Это побудило людей организовывать добровольные спасательные акции, которые со временем охватили все острова. А начиная с 2019 года плановое отключение фонарей на несколько ночей подряд стало официальной и чрезвычайно важной частью экологической программы по сохранению птиц.

Несмотря на эти меры, подача электроэнергии на острове полностью не прекращается: важные для безопасности объекты остаются освещёнными, а жителей не заставляют выключать свет в своих домах. Впрочем, многие люди добровольно приглушают освещение в своих домах.

Реклама

В это время волонтеры внимательно обходят узкие улочки Вила-ду-Корву — единственного поселка на острове — в поисках пернатых, которые всё же упали на землю. Найденных птиц временно помещают в картонные коробки с отверстиями для воздуха, а уже на следующий день выпускают на побережье у моря. К этой спасательной миссии активно присоединяются не только экологи, но и целые семьи с детьми, а также молодежь.

В целом, начиная с 2015 года на Азорских островах удалось спасти более 30 тысяч молодых буревестников, из которых около шести тысяч спасли именно на Корву. Официальная программа SOS Cagarro, запущенная португальскими властями ещё в 1995 году, в настоящее время действует на всех девяти островах архипелага. По информации телеканала RTP, за всё время реализации инициативы удалось спасти более 100 тысяч птиц, в том числе более 7500 пернатых только в течение 2025 года.

Кампания 2026 года продлится с 15 октября по 15 ноября. В этот период природоохранное общество SPEA организует волонтерские патрули на нескольких островах архипелага, в том числе и на Корву.

Экологи подчеркивают, что именно минимизация искусственного освещения ночью является наиболее эффективным способом защиты молодых птиц от падений и травм. Учитывая это, специалисты призывают местные органы власти, коммерческие структуры и рядовых граждан сознательно выключать или приглушать освещение в период, когда птенцы совершают свой первый полет к океану.

Реклама

Напомним, в Барселоне выпустили более полумиллиона комаров с бактерией «Волбахтия», которая делает их потомство нежизнеспособным. Это первый подобный эксперимент в Европе, направленный на сокращение популяции комаров и снижение риска вспышек лихорадки денге на фоне глобального потепления.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров