"Света нет": в Белгороде сообщают о начале блэкаута (видео)

В российском Белгороде вечером в субботу, 11 октября, раздалась серия мощных взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, около 19:00 в городе включили сигнал ракетной опасности, после чего жители услышали серию громких взрывов.

Почти сразу российские паблики сообщили, что вероятной целью атаки стала теплоэлектроцентраль «Луч», обеспечивающая город электроэнергией и теплом. В результате удара, как отмечается, Белгород может оказаться в ситуации блекаута.

В русских пабликах начали массово появляться кадры из разных районов Белгорода. На видео слышны громкие звуки взрывов, а на некоторых можно увидеть вспышки в небе. Официальной информации от российских властей пока нет.

Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков сначала заявил, что российское ПВО якобы сбило все ракеты, а пожар возник из-за возгорания мусора от обломков.

Однако позже он сам признал проблемы, сообщив о возможных «кратковременных веерных отключениях электроэнергии». Его слова подтвердил и мэр города, заявивший об ограничении уличного освещения для «снижения нагрузки на энергообъекты».

Напомним, Украина имеет силы и средства для того, чтобы вызвать блекаут в Москве. Так, российское ПВО вряд ли сможет отразить нападение, к примеру, из 700 БпЛА. Но, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, такая операция неэффективна, она не стоит израсходованных ресурсов.

«Очевидно, что заявления президента были направлены в целях психологического давления на население. Это нужны работы», — утверждает он.

Вместо этого, считает Ткачук, лучше сосредоточиться на ударах по военной логистике и объектам на территории России.