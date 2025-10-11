- Дата публикации
Категория
Мир
"Света нет": в Белгороде сообщают о начале блэкаута (видео)
Появились сообщения об атаке на энергетические объекты в Белгороде. В городе раздаются взрывы, а местные каналы пишут о возможном попадании в ТЭЦ «Луч».
В российском Белгороде вечером в субботу, 11 октября, раздалась серия мощных взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, около 19:00 в городе включили сигнал ракетной опасности, после чего жители услышали серию громких взрывов.
Почти сразу российские паблики сообщили, что вероятной целью атаки стала теплоэлектроцентраль «Луч», обеспечивающая город электроэнергией и теплом. В результате удара, как отмечается, Белгород может оказаться в ситуации блекаута.
В русских пабликах начали массово появляться кадры из разных районов Белгорода. На видео слышны громкие звуки взрывов, а на некоторых можно увидеть вспышки в небе. Официальной информации от российских властей пока нет.
Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков сначала заявил, что российское ПВО якобы сбило все ракеты, а пожар возник из-за возгорания мусора от обломков.
Однако позже он сам признал проблемы, сообщив о возможных «кратковременных веерных отключениях электроэнергии». Его слова подтвердил и мэр города, заявивший об ограничении уличного освещения для «снижения нагрузки на энергообъекты».
Напомним, Украина имеет силы и средства для того, чтобы вызвать блекаут в Москве. Так, российское ПВО вряд ли сможет отразить нападение, к примеру, из 700 БпЛА. Но, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, такая операция неэффективна, она не стоит израсходованных ресурсов.
«Очевидно, что заявления президента были направлены в целях психологического давления на население. Это нужны работы», — утверждает он.
Вместо этого, считает Ткачук, лучше сосредоточиться на ударах по военной логистике и объектам на территории России.