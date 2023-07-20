Свежая "бавовна" накрыла аэропорт в Рязанской области: детали инцидента

Повреждений и пострадавших нет.

Около 3 ночи жители Рязанской области услышали взрывы в районе аэропорта. Предварительно, его атаковали беспилотники.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Впоследствии воронку диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра обнаружили в зоне стоянки самолетов в Московском районе области.

Вероятно, взрыв мог быть осуществлен с помощью БпЛА, изготовленного кустарным методом.

Напомним, в воскресенье, 9 июля, в Ростовской области раздались взрывы. Традиционно власти заявили об "успешной" работе ПВО. Впрочем, повреждены дома.

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