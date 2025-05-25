Свидание молодой мамы завершилось масштабной аварией: семеро правоохранителей в больнице

Место происшествия. / © Daily Mail

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Молодая мама из Ньюкасла Кортни Редферн, отправившаяся на свое первое свидание с персональным тренером, оказалась в центре громкого криминального инцидента.

Об этом пишет Daily Mail.

Ее избранник — 20-летний Майзар Азарбоняд — устроил побег от полиции на мощном BMW M5, завершившемся масштабным ДТП и госпитализацией семи правоохранителей.

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Во время поездки домой полицейские пытались остановить автомобиль Азарбоняда, однако он отказался остановиться, несмотря на просьбу Кортни, и начал бегство на высокой скорости через Гейтсхед в направлении Ньюкасла.

Преследование завершилось блокировкой авто на автомагистрали A1M — впрочем, один из полицейских автомобилей врезался в другие машины на скорости свыше 120 км/ч, вызвав масштабную аварию. Очевидцы описывают сцену как "настоящую бойню", впрочем, Кортни и водитель чудом не получили серьезных травм.

Следствие аварии. / © Daily Mail

После инцидента обоих арестовали, однако впоследствии Кортни уволили без предъявления обвинений, хотя по нему еще продолжается расследование — речь идет о возможном хранении каннабиса.

Азарбоняд обвиняется в опасном вождении и находится под залогом с запретом управлять транспортом. Вынесение приговора отложено из-за путаницы с предварительным правонарушением, которое он отрицает. Судья предупредил, что в связи с тяжестью инцидента возможно тюремное заключение.

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Авария парализовала движение на автомагистрали A1 более 12 часов — разбитые авто и обломки стекла были разбросаны по всем полосам движения. По словам знакомых Кортни, этот вечер стал для нее большим потрясением, и она больше не поддерживает связь с Азарбонядом.