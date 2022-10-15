Свидетельствуют о военных преступлениях РФ: член ЧВК "Вагнера" и работница ФСБ просят убежище во Франции

В частности, сотрудник ЧВК "Вагнера" свидетельствует о ее создании, финансировании и участии в диверсиях в Украине.

Сотрудник ЧВК "Вагнера" ​​и работница ФСБ синхронно прилетели во Францию, попросили там о политическом убежище и теперь дают показания в рамках расследования военных преступлений России.

Об этом сообщает российское издание The Insider со ссылкой на главу проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Имена работников ЧВК "Вагнер" и ФСБ не разглашаются.

Также читайте Офицеры ФСБ получили план эвакуации своих семей с оккупированных территорий Украины

По рассказам Осечкина, за последние месяцы Россию оставили много людей, имевших прямое отношение к путинскому режиму, и они тоже дают показания. В частности, эти люди рассказывают, как ФСБ и администрация президента Владимира Путина покорили себе судебную систему.

Кроме того, эти россияне дают подробные показания в рамках международного расследования военных преступлений в Украине.

По поводу работников ЧВК "Вагнер" и ФСБ, Осечкин рассказал, что оба прилетели одним самолетом, но сидели на разных местах. По прибытии во Францию ​​они синхронно последовали требовать политическое убежище. Сначала полиции и службе безопасности аэропорта это показалось подозрительным. Кроме того, и мужчина, и женщина думали, что "другой здесь за его душой".

"Сейчас каждый из этих людей будет давать свидетельства о военных преступлениях. Могу сказать, что они касаются того, как была создана ЧВК "Вагнер" при ГРУ Минобороны РФ, как государство создало систему финансирования и снабжений ЧВК и как эти секретные подразделения принимали участие в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области", — рассказал руководитель проекта Gulagu.net.

Также читайте За неделю мобилизации из РФ сбежали больше россиян, чем напали на Украину в феврале

По его словам, в свою очередь сотрудница ФСБ готова предоставить данные о документообороте "с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована". В частности, в этих данных идет речь и о российском вторжении в Украину, а также содержится информация о процессах по линии департамента контрразведки и Минобороны РФ.

Возможный раскол в РФ

Напомним, российский оппозиционер Геннадий Гудков рассказал, что в России начинается раскол элит в кругу генералов, а рядовые россияне массово меняют свое мнение о войне в Украине. По словам Гудкова, элита ненавидит Путина и выражает свою неприязнь открыто.

Заметим, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, в РФ на сегодняшний день существует четыре разных армии и рано или поздно они начнут между собой грызться. Речь идет о силах министра обороны Сергея Шойгу, главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Росгвардии Виктора Золотова и руководителя ЧВК "Вагнера" ​​Евгения Пригожина.

Еще одна страна собирает доказательства против России

Читайте также: