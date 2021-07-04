Свиньи раздора: в Израиле мэрии двух городов поспорили из-за диких кабанов

Диких кабанов хотят выселить из города, потому что они надоедают горожанам.

В Израиле мэрия города Хайфа и Управление природы и парков решили попробовать переселить диких кабанов, которые разгуливают по городу и терроризируют горожан. Животных решили разместить в заповедник "Ар-Хоршан".

Об этом сообщают Newsru.co.il.

Такому парнокопытному соседству совсем не обрадовались в горсовете города Зихрон-Яакова, вблизи которого расположен вышеупомянутый заповедник.

Мэр Зихрон-Яакова в фейсбук пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы хайфские кабаны не приблизились к его городу. Он также обратился к гендиректору Управления природы и парков с требованием отменить эксперимент.

"Невозможно решить проблему одного города, просто перекинув ее на другие населенные пункты", — написал он.

В Управлении природы и парков подтверждают, что рассматривается вариант переселения особенно навязчивых кабанов в какой-нибудь отдаленный заповедник. Но, как утверждают, "зеленые", сделано это будет только по согласованию с местными органами власти района, в который отправятся переселенцы.

Напомним, что дикие кабаны остановили движение по трассе Ровно-Луцк. В десятку кабанов собрались у обочины, гребли "пятаками" сухие листья.

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