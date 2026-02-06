Свинья на дроне устроила блэкаут на 10 часов: появилось видео

Свинья на дроне / © скриншот с видео

В Китае свинья на дроне устроила блэкаут продолжительностью 10 часов.

Об этом сообщает издание scmp.

Бедное животное зацепилось за высоковольтные провода, когда фермер необычным способом пытался переправить его через горы с помощью дрона.

Инцидент произошел 24 января в уезде Тунцзян провинции Сычуань. Рано утром фермер решил с помощью дрона доставить свиней из горной местности на скотобойню.

При транспортировке свинья застряла в воздухе после того, как трос дрона запутался в линии электропередачи. Фермер объяснил, что из-за темноты и плохой видимости не заметил опасности.

Бригаде из 12 специалистов пришлось работать около 10 часов, чтобы возобновить электроснабжение.

