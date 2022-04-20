"Свинья не заслуживает имени нечеловеческого урода": в Баварии российскому кабану Путину дали новую кличку

В парке дикой природы в Баварии сменили имя кабана русского происхождения, которого раньше называли Путиным. Животное решили переименовать после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Чтобы сменить дикой свиньи кличку, администрация парка провела даже голосование. За время конкурса люди направили 2700 вариантов нового имени. После подведения итогов конкурса кабана будут называть не Путиным, а Эберхофером.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка в Facebook.

"Наконец-то время пришло! После демократического голосования найдено новое почетное имя для нашего величавого российского кабана! Чтобы официально закрепить это, мы хотели бы провести торжественную церемонию", — сообщают работники.

На церемонию подготовили "помпезную свиную трапезу".

В парке кабан Путин появился три года тому назад. По сравнению со своими европейскими родственниками свинья весила в полтора раза больше – почти 200 кг.

Работник парка Эккард Миккиш предложил переименовать питомца после того, как Россия напала на Украину, ведь "ни одна свинья не заслуживает имени нечеловеческого урода".

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