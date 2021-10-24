Свисало со спинки сиденья: пассажир самолета заснял чрезвычайно длинные волосы женщины (фото)

Волосы женщины было несколько длинным, что свисали с сиденья.

Один из американцев, Энтони, пожаловался на пассажирку в салоне самолета, которая имела очень длинные волосы. Мужчина опубликовал фотографию прядей девушки в соцсети и спросил своих фолловеров: "Смутит ли вас єто?", чем спровоцировал активную дискуссию.

Об этом пишет Metro.

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На опубликованном фото видно, как пассажирка самолета сидит перед мужчиной, а ее длиннющие волосы свисают со спинки сиденья. Многие прокомментировали публикацию Энтони, некоторые критиковали девушку, другие — стали на ее защиту.

Многие люди шутили, предлагая в таком случае обрезать волосы. Одна из женщин прокомментировала: "Я тихонько опускала лоток, пускала ее волосы, а потом снова закрывала. Да. Меня это разозлило, и я бы сказала ей держать его на своем месте. Если она рассердится, предложи ее обрезать".

Хотя большинство поддержали идею "состричь длинные волосы", другие не понимали, почему это будет проблемой. Многие пользователи также высказались о других типах "грубого поведения" в самолете.

Другие же жаловались на людей, которые сидят перед ними и сильно отвергают свои сиденья назад.

Would this piss you off? pic.twitter.com/79Xlz0stcK — Anthony (@ Antman0528) October 20, 2021

Напомним, в США мать и ее 2-летний сын были вынуждены сойти с борта самолета после того, как малыш отказался одевать защитную маску. Мать заявляла, что сын перенес приступ астмы и не мог носить маску. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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