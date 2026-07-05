"СВО" превратилась в "войну": Песков нашел, кого в этом обвинить

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле придумали объяснение, почему начатую президентом РФ Владимиром Путиным так называемую «специальную военную операцию» в Украине военно-политическое руководство России всё чаще называет «войной».

Своё толкование таких изменений в риторике дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, то, что происходит в Украине, является «настоящей войной», поскольку за спиной Киева якобы «стоит Запад».

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Дмитрий Песков бездоказательно заявил, что западные партнеры Украины якобы помогают Киеву «наводиться на объекты на территории России».

Это заявление прозвучало на фоне активизации дальних ударов украинских Сил обороны по территории РФ в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским 40-дневной операции по принуждению государства-агрессора к миру.

Удары наносятся прежде всего по объектам нефтяной промышленности, что уже привело к дефициту бензина в самой России имногокилометровым очередям на автозаправках в ряде регионов.

Таким образом, в Кремле в очередной раз ищут новое оправдание для смены риторики, в то время как последствия войны, развязанной Россией против Украины, всё более ощутимо сказываются на повседневной жизни самих россиян.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин впервые открыто подтвердил, что украинские удары с помощью беспилотников и дальнобойных ракет стали серьёзной проблемой для России. Кроме того, глава Кремля отошёл от собственной пропагандистской терминологии: вместо привычной формулировки «специальная военная операция» он прямо назвал агрессию в Украине «войной».

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