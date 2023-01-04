"Свободно летел по ветру": в России приняли решение и ликвидировали силами ПВО воздушный шарик

В РФ, Ростовской области, доблестный российский ПВО нанес удар по воздушному шарику.

Об этом пишет СтратКом ВСУ со ссылкой на сообщение губернатора Ростовской области Василия Голубева. Заявление было распространено также росСМИ.

Пока в Ростове расцветает "хлопок", местные власти всерьез сообщают, что ПВО удалось ликвидировать воздушный шарик.

О событии известил первым именно Голубев. Он посетовал, что "объект свободно летел".

"Настоятельно прошу всех соблюдать спокойствие. Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны", — успокоил чиновник.

Теперь воздушные шарики не представляют для россиян никакой угрозы. В комментариях граждане спрашивали Голубева, не смешно ли ему от таких "официальных заявлений". Однако губернатор не ответил. Так что, остается думать, намеренно Голубев сообщил об инциденте, чтобы оправдать "бдительностью" дорогой холостой выстрел ПВО, или он действительно не очень умен.

Добавим, что на фронте в Украине загорелся лагерь мобилизованных россиян из Томской области, пострадавших вроде бы нет.

А 4 декабря произошел "прилет" по зданию так называемой "военной комендатуры" российских кафиров в Высиловке.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.