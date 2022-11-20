"Своей смертью жизнь не закончит": слухи о болезни Путина могут преследовать тайную цель

Разговоры о своем "смертельном недуге" может инициировать сам хозяин Кремля, чтобы увидеть "кто дернется первым".

Слухи о болезни президента России Владимира Путина могут распускать с его ведома. Таким образом, диктатор может проверять собственное окружение, наблюдая за тем, кто метит на его место.

Такое мнение высказал в воскресенье, 20 ноября, в эфире телеканала FREEДОМ политтехнолог Тарас Загородний.

“Я в эти разговоры не верю, потому что это старая проверенная временем игрушка диктаторов. Они начинают распускать слухи о собственной болезни, о собственной смерти скорой для того, чтобы посмотреть, кто как реагирует и кто дернется первым. Кто дернется первый, того можно и пускать "в расход". Думаю, что Путин своей смертью жизнь не кончит”, — отметил эксперт.

По его словам, давление на хозяина Кремля сейчас происходит, как на международном уровне, так и на внутреннем. Большая семерка задумала обвалить российское государство ограничением цен на нефть, а между тем в Новороссийске произошел взрыв на нефтяном терминале.

“Удары следуют один за другим и достаточно серьезные. И в этом контексте российской элите, которая будет думать о том, что делать дальше, Путин в принципе уже не нужен", — сказал Тарас Загородний.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин признал себя диктатором.

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