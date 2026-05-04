Один из пленных

Реклама

Россияне дважды просили на обмен двух пленных северокорейцев, которых украинские военные захватили в плен в Курской области. Другими пленными иностранцами, воевавшими на стороне РФ, россияне не интересуются.

Об этом рассказал в интервью «Укринформу» руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

«Иногда их приходится уговаривать забирать своих граждан. Это касается также иностранцев, воевавших за Россию. У нас в плену их уже достаточно много. В переговорном процессе россияне ими не интересуются. Не было запроса от российской стороны, кроме северных корейцев. Несколько раз они спрашивали, готовы ли мы отдать именно северокорейцев», — сказал он.

Реклама

На вопрос, передадут ли двух северокорейцев в Южную Корею, куда они просились, Охрименко ответил, что этот вопрос деликатный, поскольку согласно международному гуманитарному праву ответственность за пленных несет страна, которая привлекла их к вооруженному конфликту, то есть Россия.

«Если дипломаты, юристы найдут механизм, который сможет удовлетворять этим требованиям, то мы готовы рассмотреть соответствующие предложения. В свое время Украина ратифицировала Третью и Четвертую Женевские конвенции и мы должны их соблюдать, потому что Россия, хотя сама их и не соблюдает, может нас подло обвинить в нарушении норм международного гуманитарного права и в создании прецедента в этом вопросе.

И, вспоминая Третью Женевскую конвенцию, есть принцип невыдворения. Если военнопленный не хочет возвращаться, а другого механизма нет, то мы будем их содержать столько, сколько потребуется для решения этого вопроса», — отметил руководитель Секретариата Коордштаба.

Отмечается, что 11 января стало известно, что украинские воины в Курской области взяли в плен двух солдат из Северной Кореи.

Реклама

Ранее мы писали о том, что северокорейских рабочих отправляют на работу в Россию, «как рабов», а деньги за их труд идут в карман Ким Чен Ына и его режиму.

Новости партнеров