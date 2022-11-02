"Своим примером стимулировала другие бизнесы выходить из России": компания Apple получила "Отличие мира"

Компания Apple, которая с первых дней войны поддерживает Украину в ее стремлении преодолеть российских оккупантов, получила "Отличие мира". Ее основал президент Владимир Зеленский.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Это особая награда от Украины для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка. Нам действительно есть за что поблагодарить Apple. Это топ-компания мира, поддержавшая Украину в первые дни полномасштабного вторжения и своим примером стимулирующая другие бизнесы выходить из России. Мы ценим уровень сотрудничества между Минцифрой и Apple и верим, что в дальнейшем она будет еще больше усиливаться”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что Кулеба заявил, что Украина предупредила Иран о последствиях помощи России.

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