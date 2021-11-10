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Священная река в ядовитой пене: в Нью-Дели запачкалась река

Священная река в ядовитой пене: в Нью-Дели запачкалась река

Associated Press

В водоеме молятся верующие.

Священная река в ядовитой пене: в индийской столице запачкался водоем Ямуна.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 ноября.

Река Ямуна в Нью-Дели покрылась пеной. Верующим, которые традиционно молятся в ней, не остается ничего другого, как лезть в загрязненную воду.

Активисты говорят, что ядовитая пена на реке образовалась из-за незаконных выбросов промышленных отходов нескольких предприятий столицы, которые никто не контролирует. В то же время городские власти уверяют: будто в загрязнении виноваты два соседних штата, по которым также течет эта река.

Новости мира: река Ямуна в Нью-Дели покрылась слоем пены

Новости мира: река Ямуна в Нью-Дели покрылась слоем пены

Как сообщалось, по состоянию на конец августа 2021 года количество мусора в мире из-за пандемии COVID-19 увеличилось более чем на 8 млн тонн. Пандемия привела к увеличению спроса на средства одноразовой защиты и материалы для тестирования на короновирусную инфекцию, изготовленные с применением пластика.

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