"Священная война": в России отдельные мусульманские организации оправдывают вторжение Путина в Украину

Россия привлекает для выполнения своих целей в войне против Украины любые религиозные организации и конфессии.

В частности, известно, что некоторые представители мусульманских организаций в России поддерживают вторжение войск РФ в Украину и провозгласили это "священной войной".

Об этом шла речь во время заседания комитета Верховной Рады.

Также читайте Искусственный запрет УПЦ МП может разрушить единство украинского народа

"Оккупанты используют любые религиозные организации и конфессии для продвижения своих целей. Например, некоторые представители мусульманских организаций в РФ провозгласили вторжение войск РФ в Украину священной войной, что может оказать влияние на мусульман как в Украине, так и по всему миру", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что народные депутаты хотят полностью запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. В парламенте зарегистрировали два законопроекта о запрете и прекращении деятельности УПЦ МП. 30 мая к слушаниям во время обсуждений по этим проектам были привлечены религиозные деятели разных конфессий, ученых, представителей общественного общества, юристов, народных депутатов и т.д.

Ранее настоятель ПЦУ митрополит Эпифаний разъяснил хитрость УПЦ относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

Российский патриарх Кирилл знает, как проходить сквозь стены – "Секретные материалы"

Читайте также: